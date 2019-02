Nooit te oud om met blokjes te spelen

Het hoogtepunt op de speelgoedbeurs in Neurenberg deze week? Een graafmachine van 500 euro, zelf te bouwen met 4.000 LEGO-blokjes. Het Deense speelgoedbedrijf richt zich steeds nadrukkelijker op de ouders.

De meeste kinderen vinden ze gewoon leuk. Maar ze worden ook geroemd omdat ze het ruimtelijk inzicht en de creativiteit stimuleren. Wie ingenieur of productontwerper wil worden, kan maar beter met LEGO-blokjes hebben gespeeld, aldus opvoedkundigen.

Larry Page en Sergey Brin, de oprichters van Google, waren zelfverklaarde LEGO-maniakken. De kleurrijke Deense blokjes speelden zelfs een rol bij de lancering van de techreus. De computers waarop het eerste Google-algoritme draaide, stonden in een kastruimte die werd opgebouwd uit Duplo-blokken, de LEGO voor de allerkleinsten.

Reden genoeg om kinderen van LEGO te leren houden. Maar ze staan niet alleen in de liefde voor de veelkleurige blokjes. In een recent Play Well-rapport van LEGO staat te lezen dat van de 9.000 gepeilde volwassenen meer dan 90 procent aangaf het leuk te vinden samen met hun kinderen te bouwen. Het is een gevoel waar LEGO steeds meer op in probeert te spelen, met modellen voor volwassenen.

Een blikvanger op de gerenommeerde speelgoedbeurs in de Duitse stad Neurenberg was deze week de Liebherr R 9800, een door vier motoren aangedreven functionele graafmachine van LEGO, die vanaf de zomer in de winkels ligt. Prijskaartje: 500 euro. Dat soort geavanceerde bouwsets vindt steeds beter zijn weg naar het grote publiek. Star Wars-ruimteschip Millennium Falcon, een pakket van 700 euro, was vorig jaar een van de best verkochte LEGO-sets.

Ontstressen

De interesse van volwassenen in het speelgoed is niet nieuw. Met AFOL, kort voor Adult Fans of LEGO, bestaat al lang een aardige community van volwassen LEGO-liefhebbers. Maar waar die oudere generatie nog vooral een wat nerdy niche uitmaakt, probeert LEGO steeds nadrukkelijker een ‘mainstream’ publiek voor zich te winnen. Met ingewikkeldere en duurdere bouwsets à la Liebherr R 9800, en sinds kort ook met productlijnen die specifiek op volwassenen mikken.

Eind vorig jaar lanceerde LEGO een crowdfundingcampagne voor LEGO Forma, bestaande uit een reeks bouwbare visskeletten die vervolgens met een kleurrijke ‘huid’ worden behangen. De bedoeling is specifieke volwassenen te stimuleren om aan het bouwen te gaan. LEGO begon met 20.000 stuks te verkopen, en gaat nu data en feedback inwinnen om te kijken of de lijn op grotere schaal kan worden uitgerold.

Dat LEGO volwassenen probeert te verleiden hoeft niet te verbazen. Na jaren van uitbundige groei zag het Deense bedrijf de jongste twee jaar een dipje in de verkoop. Tegelijk groeit de markt voor speelgoed voor volwassenen, de zogenaamde kidultindustrie. Volgens de marktonderzoeker NPD gaven volwassenen vorig jaar ruim 400 miljoen euro uit aan speelgoed voor zichzelf, goed voor een stijging van 63 procent. Dat spelen wordt gezien als een mindfulnessoefening om te ontstressen, is daar niet vreemd aan.

Bouwen tegen een burn-out, misschien is het ook iets voor u?