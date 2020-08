Omzet Rock Werchter-moeder verdampt volledig

Het coronavirus houdt verwoestend huis bij de grootste concert-organisator ter wereld. Het moederbedrijf van onder meer Rock Werchter is volledig tot stilstand gekomen. Tussen april en eind juni organiseerde Live Nation vorig jaar alleen al in de de VS en Canada ruim 7.200 concerten. Dit jaar waren dat er slechts 24. Het aantal concertbezoekers stortte dan ook in van 15,8 miljoen in 2019 naar 8.000 nu.