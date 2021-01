Ook revisoren failliete filmbedrijf Corsan moeten voor rechtbank verschijnen

De raadkamer in Antwerpen heeft de bestuurders van het failliete Antwerpse filmbedrijf Corsan - Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt - doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor onder meer oplichting via het taxsheltersysteem en fiscale misdrijven. Ook twee revisoren, voor wie het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling had gevorderd, werden op vraag van de burgerlijke partijen doorverwezen.

Onrust bij revisoren

Advocaat Geert Lenssens, die samen met Philippe Renier een dertigtal gedupeerden vertegenwoordigt, is tevreden dat het proces in het voorjaar van start kan gaan en dat ook de twee revisoren van Corsan-revisor Mazars voor de rechtbank moeten komen. 'Voor de gedupeerden opent dat nieuwe mogelijkheden om hun geld te recupereren', zegt hij. 'Het is van het proces van Lernout en Hauspie geleden dat revisoren gerechtelijk vervolg werden. Dat zal ongetwijfeld onrust creëren in de revisorwereld.' Naast de strafzaak loopt ook een burgerlijke procedure tegen Mazars.