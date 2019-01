Oorlog barst los over casino Oostende

Er is een juridische oorlog losgebarsten over wie vanaf 2021 15 jaar lang het casino van Oostende mag uitbaten. De huidige eigenaar Partouche verloor de procedure en pikt dat niet.

Het Casino-Kursaal Oostende opende in juli vorig jaar de deuren van zijn volledig vernieuwde en vergrote speelzalen, met 240 slotmachines. De Franse groep Partouche had ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie die anderhalf jaar duurde. Partouche is al meer dan 16 jaar uitbater van het grootste casino van Vlaanderen. Eerst was dat als mede-eigenaar. In 2007 kocht Partouche ook de resterende aandelen van de familie Verdonck.

Maar nu breekt het Oostendse stadsbestuur met Partouche, dat nog 41 andere casino’s uitbaat in Frankrijk, Zwitserland en Tunesië. De nieuwe concessie om het casino 15 jaar lang te mogen uitbaten vanaf augustus 2021 tot 2036 gaat niet naar de Franse groep. De 44-jarige Jurgen De Munck uit Knokke, die al eigenaar is van het casino van Dinant, wordt met zijn bedrijf Infiniti Gaming de nieuwe uitbater van het Casino-Kursaal.

De Munck aasde eerder al tevergeefs op de casino’s van Knokke en Middelkerke, maar hij is in de gokwereld vooral actief met zijn bedrijf DR Gaming Technology, dat software voor gokautomaten levert.

Vande Lanotte

Het vorige stadsbestuur onder sp.a-burgemeester Johan Vande Lanotte blijkt op de valreep de knoop te hebben doorgehakt voor de nieuwe concessieovereenkomst. Naar verluidt zal het bod van Infiniti vooral meer opbrengen voor de stad: zo’n 600.000 euro aan concessiegeld per jaar boven op een eenmalig bedrag van 6,7 miljoen euro.

22,1 miljoen Casino Kursaal Oostende NV haalde in 2017, met een 90-tal werknemers, 22,13 miljoen euro omzet en boekte ruim 1,6 miljoen euro nettowinst.

De beslissing is vorige week meegedeeld aan Partouche. In een geschreven mededeling aan De Tijd reageert de Franse groep ontstemd over de gang van zaken. ‘We betreuren deze overhaaste beslissing die een einde zou stellen aan tientallen jaren van uitstekende samenwerking tussen de Stad Oostende en onze groep’, luidt het.

‘De beslissing verrast ons op verschillende vlakken. We blijven met heel wat onbeantwoorde vragen achter. Waarom heeft de stad zich niet laten consulteren, door de nodige adviezen in te winnen, onder andere bij de Kansspelcommissie, alvorens een dergelijke beslissing te nemen? Waarom nog voor het einde van het jaar als het gaat over de toekomst van het casino vanaf 2021? Er was geen enkele urgentie.’

Raad van State

Het staat in de sterren geschreven dat Partouche tegen de beslissing naar de Raad van State trekt. ‘We zullen de situatie voort analyseren met onze raadgevers en we zullen alle acties ondernemen om onze rechten te laten gelden en onze zaak te verdedigen’, klinkt het.

De Franse groep zou al voor de knoop was doorgehakt een brief naar het stadsbestuur hebben gestuurd om de kandidatuur van Infiniti op de korrel te nemen, omdat die een vergunning als fabrikant zou combineren met een als uitbater. Bovendien is Partouche klant bij De Muncks andere bedrijf, dat software levert. Zo zou die een zicht hebben gehad op de geldstromen bij zijn tegenkandidaat.

‘Partouche heeft zelf het casino van Dinant aan Infiniti Gaming verkocht en zag daar toen geen graten in’, bijt De Munck van zich af. ‘In overleg met de Kansspelcommissie ben ik ook slechts minderheidsaandeelhouder (voor 19 procent) geworden van DRGT Online.’

'Geen spelletjes'

De Munck wijst er nog op dat Partouche een vergelijkbaar aandeel van 19 procent heeft in de fabrikant IGS. ‘Het argument dat wij toegang zouden hebben tot financiële gegevens geldt voor alle casino’s. Die gegevens zijn gewoon publiek, via de gepubliceerde balansen en jaarverslagen.’