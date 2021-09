Overheid betaalt kosten terug aan afgelast Pukkelpop

Na de afgelasting van het festival liet Crevits weten dat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen zou onderzoeken of de organisatie aanspraak maakt op de 1,8 miljoen euro voorschot die bij de Vlaamse overheid was aangevraagd. Dat voorschot was goedgekeurd, maar nog niet uitbetaald.

De organisatie annuleerde Pukkelpop eind juli omdat het evenement moeilijk te organiseren viel met het Covid Safe Ticket. In die periode hadden veel jongeren nog geen (tweede) vaccinprik gehad, waardoor ze aangewezen waren op een PCR-test. Die massa aan testen zou te veel vragen van de organisatie. Uiteindelijk ging een mini-editie door aan het Albertkanaal in Hasselt .

Facturen voorleggen

De Vlaamse regering had 50 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de evenementensector, in de vorm van terugbetaalbare voorschotten. Pukkelpop had 1,8 miljoen toegezegd gekregen. Maar omdat Pukkelpop zelf de stekker uit het festival heeft getrokken, was onduidelijk of het recht heeft op overheidsgeld.