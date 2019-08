Pairi Daiza bouwt grootste Waalse zonnepanelenpark

Het dierenpark begint in september met de bouw van een parking van 20 hectare die voor 80 procent met zonnepanelen overdekt wordt.

'We worden de eerste dierentuin ter wereld die volledig zelf in zijn groene energie zal voorzien', schetst Pairi Daiza-woordvoerder Mathieu Goedefroy de impact van de woensdag aangekondigde investering.

De Waalse dierentuin bouwt in september een nieuwe parking van 20 hectare en 7.200 parkeerplaatsen, die voor 80 procent overdekt wordt met 62.750 zonnepanelen, meteen het grootste zonnepanelenpark in Wallonië. Pairi Daiza werkt voor het project, een investering van zo'n 20 miljoen euro, samen met Green4Power.

Overschot

'De zonnepanelen zullen energie produceren vanaf februari volgend jaar', preciseert Goedefroy. De dierentuin mikt op een productie van 20.000 megawattuur elektriciteit per jaar, ruim meer dan het eigen verbruik. 'De overschot wordt gebruikt om elektrische wagens van bezoekers op te laden en in het stroomnet te injecteren. Op jaarbasis zullen we voortaan zo'n 6.860 ton CO2 minder uitstoten.'