Pairi Daiza moet hotels sluiten tijdens eindejaarsperiode

Het dierenpark Pairi Daiza sluit de komende drie weken dan toch zijn hotels na een advies van het Nationaal Crisiscentrum. 'We waren volledig volgeboekt. Dit is een serieuze aderlating.'

'Alle gereserveerde overnachtingen voor de komende eindejaarsperiode worden verplaatst naar een nieuwe datum in het seizoen 2021', zegt Pairi Daiza in een persbericht. Het dierenpark neemt de beslissing na een advies van het Nationaal Crisiscentrum, dat hotelgasten verbiedt om rond te wandelen in het park. 'Zo kunnen we niet anders dan het resort sluiten, anders is een verblijf zinloos', zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.

Dat is niet naar de zin van de directie, omdat die op 1 december nog groen licht hadden gekregen van de lokale autoriteiten om het resort, dat verschillende hotels telt en in het park ligt, te openen. 'Deze ochtend zijn wij opengegaan, wij meenden met alles in orde te zijn', zegt Goedefroy. 'Ons park is 70 hectare groot, en het resort heeft een capaciteit van 400 personen. Dat betekent 120 vierkante meter per persoon, wat zeer veel is. Bovendien zijn mondmaskers verplicht als de social distancing niet gerespecteerd kan worden, een scenario dat gezien bovenstaande cijfers erg onwaarschijnlijk is.'

Gemeenschappelijke ruimtes

Het Crisiscentrum redeneert dat gemeenschappelijke ruimtes in hotels, zoals restaurants, niet open mogen. 'Ze zien het dierenpark als zo'n gemeenschappelijke ruimte, terwijl het volledig in openlucht is', zegt Goedefroy. Pairi Daiza vraagt zich af waarom een verblijf voor de gasten in die omstandigheden minder veilig zou zijn dan winkelen in een winkelstraat of een museum bezoeken. 'Wij geloven absoluut in de juiste maatregelen om het virus te bestrijden, maar dit is niet rationeel.'

Het resort was de komende drie weken volledig volgeboekt. '400 gasten, elke dag, drie weken lang. Dit is een serieuze aderlating.' zegt Goedefroy. 'Onze vaste kosten zijn hoog - 100.000 euro per dag voor de verzorging van dieren en planten - en het is onmogelijk al ons personeel op de tijdelijke werkloosheid te zetten.'