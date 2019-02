Pairi Daiza zoekt 200 extra werknemers

Twee primeurs

Dit jaar lanceert het bedrijf twee primeurs. Voor het eerst zullen parkbezoekers ter plekke tussen de dieren kunnen logeren. Een hotel en 24 lodges bieden plaats voor een 200-tal overnachtingen in The Last Frontier, een nieuw gebied van 8 hectare waarin Pairi Daiza de sfeer van British Columbia - een regio in Canada - wil creëren met onder andere wolven, beren, poema's, zeeleeuwen en elanden. Bovendien opent het park zijn deuren voor het eerst ook in de kerstperiode. Drie weken extra, boven op het normale seizoen dat loopt van april tot november.

25 jaar

Pairi Daiza, dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, haalde in het boekjaar 2017/2018 (aflopend eind maart) een omzet van 65,5 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 29,6 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op net geen 8 miljoen euro. Op de resultaten over het voorbije seizoen is het nog wachten tot in het najaar. Pairi Daiza is in handen van oprichter Eric Domb en van Marc Coucke. Samen haalden ze Pairi Daiza in mei 2016 na een beurscarrière van 16 jaar van Euronext Brussel.