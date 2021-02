Paramount bedient filmfans in hun woonkamer

Alsof er nog niet genoeg streamingplatformen waren, komt nu ook de filmstudio Paramount met een eigen abonnementendienst. Eigenaar ViacomCBS waardeert CBS All Access, een abonneedienst van het gelijknamige tv-netwerk, op tot een wereldwijd streamingkanaal met 2.500 films. De studio achter 'The Godfather', 'Titanic' en de 'Mission: Impossible'-reeks kan naast zijn eigen portefeuille ook putten uit de bibliotheken van legendarische filmstudio's als Miramax (bekend van de Tarantino-films) en MGM (de studio achter James Bond).

De filmstudio is van plan nieuwe films vanaf vijf weken na de eerste bioscoopvertoning uit te zenden op zijn streamingdienst. Voor aankomende blockbusters als 'Mission: Impossible 7' en 'Top Gun: Maverick' wordt dat 45 dagen. Dat is de helft van de traditionele 90 dagen waarin films exclusief op het witte doek te zien zijn.

Paramount+ is niet de eerste streamingdienst die aan het theatrical window morrelt. HBO plant om dit jaar alle nieuwe films, waaronder blockbusters als 'Dune' of 'Matrix 4', tegelijk in de cinema's en op HBO Max te lanceren.

De tweede oudste Hollywoodstudio van de wereld lanceert Paramount+ op 4 maart in de VS, Canada en Zuid-Amerika. Eind maart is Europa aan de beurt. Scandinavië krijgt de primeur. Over België is niets geweten.