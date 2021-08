Peking valt 'spirituele opium' van spelletjesindustrie aan

Een Chinese gamer speelt het in China razendpopulaire 'Honor of Kings' van producent Tencent.

Met een ijzerscherp opiniestuk in de staatsmedia lijkt de Chinese overheid andermaal een boomende techindustrie in het gareel te willen dwingen. Al kan het ditmaal meer om moreel gezag dan om pure staatsautoriteit draaien.

'Spirituele opium.' Een vlijmscherp artikel op de website The Economic Information Daily, een onderdeel van het Chinese staatspersbureau Xinhua, haalde dinsdagochtend ongemeen hard uit naar de snel groeiende game-industrie van het land. Het opiniestuk waarschuwt onder meer dat 'geen enkele industrie zich zou mogen ontwikkelen op een manier die een hele generatie vernietigt'.

Omdat alles wat met Xinhua te maken heeft in China wordt gezien als een directe lijn uit Peking, stonden de zenuwen meteen strak gespannen. Onder andere Tencent, het bedrijf achter de sociale app WeChat en het in China razendpopulaire game 'Honor of Kings', ging meteen na de publicatie even 10 procent onderuit op de beurs. De concurrenten NetEase en XD volgenden al snel dat voorbeeld.

De essentie Een vlammend opiniestuk in een Chinees staatsmedium haalde hard uit naar de spelletjesindustrie.

De Chinese overheid treedt de voorbije maanden hard op om lokale techreuzen strakker in de pas te doen lopen.

Dat gaming in dat rijtje hoort, is voor kenners geen verrassing. Videogames worden in China al jaren negatief beoordeeld.

De aandelen van de gamingbedrijven kregen een oplawaai.

Hoewel het stuk even later offline werd gehaald - en de boodschap van Peking bijgevolg niet helemaal helder meer was - nam Tencent meteen het zekere voor het onzekere. Het bedrijf kondigde aan dat het bijkomende beperkingen zal opleggen aan zijn minderjarige gebruikers. Die mogen voortaan nog een uur 'Honor of Kings' spelen op normale dagen en twee uur op vakantiedagen. Het zal ook strenger optreden tegen minderjarigen die proberen te gamen met accounts van volwassenen.

Tencent ging in zijn communicatie nog een stap verder. Het deed enkele voorstellen voor de algemene spelletjesindustrie. Ze zou een algemene ban van gamen voor kinderen jonger dan 12 jaar moeten overwegen en meer moeten doen om verslaving tegen te gaan. Tencent heeft het daarbij over een 'maatschappelijke plicht'. Of hoe de boodschap van Peking is aangekomen.

De spelletjesindustrie is de zoveelste techgerelateerde sector die in het vizier van de Chinese overheid komt. De voorbij weken volgden de oekazes uit Peking om de lokale techindustrie strakker in de pas te laten lopen elkaar in sneltempo op. Onder andere fintech, de te los met data omspringende taxideeldienst Didi en bedrijven die online privaat onderwijs uit de grond willen stampen, moesten er de afgelopen weken aan geloven.

Lees ook Wacht beleggers in Chinese tech hinderlaag of fortuin?

Kerk en staat

Velen zien daar een autoritaire kramp in van het Chinese regime. Dat zou vrezen dat het - in een wereld waarin een handvol techreuzen de plak zwaaien - zijn ijzeren controle op de Chinese maatschappij minder strak kan houden op het web. Maar niet iedereen is van mening dat het waarschuwingsschot naar de spelletjesindustrie een kwestie van controle is voor de Chinese leider Xi Jinping.

Geen enkele industrie zou zich mogen ontwikkelen op een manier die een hele generatie vernietigt. Een zin uit het opiniestuk in de Chinese staatspers.

'China houdt de spelletjesindustrie al jaren strak in de gaten', zegt Rogier Creemers, een Belgische prof die over modern China doceert aan de Universiteit van Leiden. 'Spelconsoles zoals Playstations of XBoxen zijn zelfs nooit legaal geweest in China. Ze worden er wel gemaakt, maar mogen er niet worden verkocht. Het is verre van de eerste keer dat de spelletjesindustrie geviseerd wordt.'

Volgens Creemers is het belangrijk de context van China in het achterhoofd te houden. 'In het Westen zijn we de scheiding van kerk en staat gewoon. Moreel gezag en legaal gezag zijn twee verschillende dingen. In China gaan die twee hand in hand. De Communistische Partij vertegenwoordigt er én de staat, én de morele autoriteit. Dat leidt vaak tot een paternalistische wetgeving die voor ons gek overkomt, maar daar normaal is.'

In China gaan legale en morele autoriteit hand in hand. Rogier Creemers China-expert Universiteit Leiden

Volgens Creemers moet de hardhandige aanpak van de techindustrie voor een stuk door die bril worden bekeken. 'We hebben in het Westen de neiging om alles wat Xi Jinping doet te interpreteren als een vorm van controle. Maar de Communistische Partij is al 70 jaar aan de macht. Ze weet echt wel hoe je de controle behoudt. Wat China doet, is niet zo heel anders dan wat we in Europa zien. Ook China kijkt met argwaan naar de maatschappelijke en economische schaduwzijde van technologie en de gigantische bedrijven daarachter, en probeert daar iets aan te doen. Alleen gaat het er veel sneller en zit er een Chinees smaakje aan, omdat er vaak dat moraliserende kantje aan zit.'