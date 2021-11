Peter Jackson verkoopt filmstudio voor 1,6 miljard dollar aan gameontwikkelaar

Weta Digital, de filmstudio van filmmaker Peter Jackson, leverde de visuele effecten voor 'The Hobbit' en de 'The Lord of the Rings'-trilogie.

'The Lord of the Rings'-regisseur Peter Jackson doet zijn specialeffectsstudio Weta Digital van de hand. De Amerikaanse gameontwikkelaar Unity legt 1,6 miljard dollar op tafel.

De vermaarde studio, die de Nieuw-Zeelandse filmmaker Peter Jackson in 1993 oprichtte, houdt zich bezig met de ontwikkeling van software om fictieve personages en spectaculaire visuele effecten te genereren. Behalve de 'The Lord of the Rings'-trilogie was Weta Digital ook betrokken bij de productie van de filmhit 'Avatar' (2009) en 'Avengers: Endgame' (2019). Het won ook verschillende Academy Awards voor beste visuele effecten.

Met de deal wil Jackson baanbrekende filmeffecten 'democratiseren', klinkt het. 'Samen kunnen Unity en Weta Digital een pad creëren voor elke artiest, uit welke industrie dan ook, om gebruik te maken van deze ongelofelijk creatieve en krachtige tools', zegt de filmmaker en regisseur in een mededeling.

Metaverse

Voor Unity, dat de technologie aanleverde voor de mobiele game Pokémon Go en het populaire oorlogsspel 'Call of Duty', is het de grootste overname in zijn geschiedenis. De gameontwikkelaar neemt het merk Weta Digital over, net als bepaalde software en een aantal ingenieurs. Het team dat zich toelegt op visuele effecten voor films en televisieshows wordt ondergebracht in een apart bedrijf.

De knowhow van Weta Digital moet dienen om de uitbouw van de metaverse te ondersteunen, staat te lezen in een persbericht. Dat is een virtuele ruimte waarin mensen samen aanwezig kunnen zijn, met behulp van digitale avatars. Eind vorige maand maakte Facebook-topman Mark Zuckerberg bekend dat zijn bedrijf voortaan als Meta door het leven gaat, deels om zijn ambities voor die virtuele omgeving te onderstrepen.