Pionier in crowdlending zet in op herstelkredieten

Het Brusselse crowdlendingplatform Look&Fin lanceert een nieuw type krediet waarmee kmo's voor een langere periode geld kunnen bijtanken om de crisis te overbruggen. Mogelijk leveren die weldra ook een extra fiscaal voordeel op, klinkt het.

Look&Fin is een van de Belgische pioniers in crowdlending, waarbij beleggers rechtstreeks geld lenen aan kmo's in ruil voor een vaste terugbetaling. De groep geldt ook in Vlaanderen als een van de belangrijkste crowdlendingplatformen en maakte twee jaar geleden naam toen Wim Ballieu van de gehaktballenketen Balls & Glory er in 40 seconden 125.000 euro kon ophalen.

Die crowdlending kan voor ondernemingen ook een manier zijn om de financiële crisis te overbruggen, zegt CEO Frédéric Lévy Morelle. De federale en regionale overheden werkten de voorbije weken al tal van steunmaatregelen uit, maar die beantwoorden niet altijd aan de noden van bedrijven. De banken en de federale regering sturen hun coronaplan al bij omdat veel ondernemingen noodleningen met een langere looptijd dan twaalf maanden nodig hebben.

Maar op langere termijn, wellicht pas vanaf 2021, gaat de solvabiliteit van veel bedrijven zwaar onder druk staan als gevolg van deze crisis. Frédéric Lévy Morelle CEO Look & Fin

Om dat euvel te verhelpen lanceert Look & Fin nieuw type krediet waarmee kmo's geld kunnen lenen voor een periode van vijf jaar. De eerste twee jaar moeten ze geen kapitaal aflossen. 'De bazooka die de overheid uitwerkte, kan helpen om op korte termijn de cashproblemen van bedrijven op te lossen', zegt Lévy Morelle. 'Maar op langere termijn, wellicht pas vanaf 2021, gaat de solvabiliteit van veel bedrijven zwaar onder druk staan door deze crisis. De leningen die we nu lanceren, bieden ondernemingen de kans hun eigen vermogen weer op te krikken en meer ademruimte te krijgen.'

De herstelkredieten die Look & Fin aanbiedt, kunnen volgens Lévy Morelle een rendement van 2,5 tot 8 procent bieden. Aantrekkelijk, maar beleggers moeten beseffen dat de leningen allesbehalve risicoloos zijn en ze hun volledige inzet kunnen verliezen als het fout loopt. 'Toch blijft de interesse groot. We hebben begin april de investeerders op ons platform bevraagd, en 90 procent zei dat ze bereid blijven geld uit te lenen aan de bedrijven in ons netwerk.'

