Plopsa-CEO: 'Niemand belt ons met uitleg'

'Er is geen nieuwe heropeningsdatum vastgelegd en we hebben opnieuw geen perspectief.' Steve Van den Kerkhof, de CEO van de Plopsa-parken, is teleurgesteld over de beslissing om de pretparken niet op 1 april te laten openen.

'We zijn teleurgesteld en boos', zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof na afloop van het Overlegcomité. Daar werd beslist dat de pretparken niet de deuren mogen openen op 1 april.

Een streep door de rekening voor de pretparken, die zich al aan het voorbereiden waren. Van den Kerkhof: 'Wij hebben de jongste weken voor honderdduizenden euro's aan voorbereidingen gedaan. Ik heb mijn mensen opnieuw aan het werk gezet. Wij hebben ons best gedaan om het park coronaproof klaar te stomen. We hebben er zelfs voor gezorgd dat er zo veel mogelijk zaken, zoals alle wachtrijen, buiten kunnen verlopen. Nu blijkt alles voor niets geweest.'

De pretparken vragen nu extra steun van de overheid. 'Zowel wij als onze collega's hebben hierin geïnvesteerd, omdat we dachten dat de heropening voor 1 april was. Het minste is dat verloren geld enigszins te compenseren.'

'Opnieuw geen perspectief meer'

De Plopsa-CEO hekelt het gebrek aan communicatie van de overheid. 'Wij moeten opnieuw in de media lezen wat er precies is beslist. Niemand belt ons met uitleg. Ondertussen is er geen nieuwe heropeningsdatum vastgelegd en hebben wij opnieuw geen perspectief meer. Dat is een zeer moeilijke boodschap om over te brengen aan personeel.'