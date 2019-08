Plopsa kijkt naar Polen voor meer pretparkbezoekers

De pretparkgroep Plopsa slaagt er al enkele jaren in met minder bezoekers meer omzet en stevige winstmarges te draaien. Dit jaar mikt de parkenafdeling van Studio 100 op een piek in de bezoekcijfers dankzij een nieuw park in Polen.

Vorig jaar brachten 2,7 miljoen mensen een bezoek aan Plopsaland in De Panne, of een van de zusterparken in Coo, Hasselt, Nederland of Duitsland, of aan het nieuwe Majaland in Kownaty in het westen van Polen. Dat zijn er een tiende minder dan enkele jaren geleden. Sinds 2015 daalt het aantal bezoekers aan de Plopsa-parken met 100.000 per jaar, blijkt uit de jaarcijfers die het moederbedrijf Studio 100 recent neerlegde.

Zit er sleet op de formule van Plop, Samson en co.? Helemaal niet, blijkt uit de winstcijfers en de toekomstplannen van het ‘Vlaamse Disney’. ‘We kijken meer naar de omzet dan naar de bezoekerscijfers’, zegt Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa. Sommige grote groepsevenementen wegen zwaar mee in de bezoekerscijfers, maar minder in de inkomsten. De jaarlijkse aanpassing van een aantal tarieven heeft wel een impact. De omzet groeide van 70,9 miljoen euro in 2015 tot 73,3 miljoen euro vorig jaar. Dit jaar is de ambitie om boven 75 miljoen euro te eindigen.

Plopsa Plopsa is het bedrijf boven de parken Plopsaland en Plopsaqua in De Panne, PlopsaCoo, Plopsa Indoor in Hasselt en het Nederlandse Coevorden, het Duitse Holiday Park en het Poolse Majaland. Vorig jaar steeg de omzet ondanks minder bezoekers met 1,1 procent tot 73,3 miljoen euro . Het moederbedrijf Studio 100, goed voor meer dan 900 werknemers, kon de groepswinst in 2018 bijna verdubbelen tot 11 miljoen euro. BNP Paribas Fortis Private Equity bezit een derde van Studio 100. De rest van de aandelen zit bij de oprichters Hans Bourlon en Gert Verhulst.

De winstgevendheid van de pretparken zit wel op recordniveau, zegt Van den Kerkhof. ‘De ebitda-marge (brutobedrijfswinst gedeeld door omzet) zat vorig jaar op meer dan 43 procent. De jongste jaren slagen we erin boven de 40 procent te blijven, terwijl in de sector ebitda-marges van 20 tot 30 procent courant zijn.’

Kmo

De succesformule van Plopsa is volgens Van den Kerkhof dat het bedrijf nog steeds gerund wordt als een kmo zonder grote structuren. De andere grote pretparken in ons land zijn eigendom van het Franse Compagnie des Alpes (Walibi en Bellewaerde) of het Spaanse Parques Reunidos (Bobbejaanland), beide grote beursgenoteerde multinationals.

Ook Plopsa is steeds meer in het buitenland actief. Na parken in Nederland en Duitsland is er nu ook een in Polen. Het park rond Maya de Bij dat eind vorig jaar de deuren opende, zal dit jaar de bezoekerscijfers een duw geven tot boven 3 miljoen. ‘We verwachten er dit jaar 250.000 bezoekers en een marge van meer dan 40 procent’, zegt Van den Kerkhof .

‘Het park is erg succesvol gestart en we bekijken er verdere plannen.’ Na de initiële investering van 20 miljoen euro volgde er meteen een tweede van 20 miljoen euro voor de aanleg van onder meer een achtbaan en een waterspeeltuin.

Uitpuilende kast

Ook elders zijn er uitbreidingsplannen genoeg. ‘Te veel zelfs. Mijn kast puilt uit van de plannen’, zegt Van den Kerkhof. Dat betekent niet noodzakelijk naar nieuwe landen gaan. De focus ligt op het uitrollen van meer activiteiten in de vier landen waar het bedrijf aanwezig is.

‘Als volgend jaar het Plopsa Hotel in De Panne opent, hebben we in België vier activiteiten: outdoorparken, indoorparken, waterparken (Plopsaqua) en overnachtingen. Dat model kunnen we stap voor stap ook toepassen in onze andere landen. Waarom zouden we waterparken in China openen als hier in België nog veel mogelijkheden zijn?’

Plopsa wil de groei doseren. ‘We kunnen niet alles tegelijk doen: we moeten de juiste keuzes maken. Het is moeilijk om voldoende werknemers en jobstudenten te vinden’, zegt Van den Kerkhof.

In het Luikse Hannuit, vlak bij de taalgrens, is de bouw van het tweede Plops-aqua bezig. Van de vele mogelijke locaties die bekeken werden voor nog een vestiging, is nu Mechelen de meest concrete. Daar won het bedrijf een marktbevraging voor een waterpark op de site van Technolopolis.

Weer

De voorbije weken klonken vanuit de pretparken en de toeristische sector geluiden over lagere bezoekerscijfers door de hittegolven. Bij Plopsa wordt dat opgevangen door het gediversifieerde aanbod, zegt Van den Kerkhof. ‘Bij een hittegolf is er minder volk in het outdoor park PlopsaCoo, maar meer in het indoorpark in Hasselt of in Plopsaqua. Geen van deze parken zit echter onder de 30 procent ebitda-marge.’

De pretparkbaas wil niet klagen over het weer. ‘Zaken zoals het wereldkampioenschap voetbal hebben een veel grotere impact. Dan blijven mensen liever dichter bij huis om naar de matchen te kijken. Zelf grote schermen plaatsen? Dat werkt niet’, aldus Van den Kerkhof.

Goed jaar

De winstgroei van Plopsa er mee toe dat de groepswinst van het moederbedrijf Studio 100 bijna verdubbelde van 5,8 naar 11 miljoen euro. ‘De parken hebben een goed jaar gehad, maar er was ook een sterke bijdrage van de musicals’, zegt financieel directeur Koen Peeters. ‘We verwachten dat het effect van het spektakel 40-45 ook dit jaar nog door zal lopen.’