Plopsa lokt nieuwe werknemers met startbonussen tot 10.000 euro

De pretparkgroep Plopsa gaat bepaalde nieuwe werknemers een 'tekenpremie' geven tot 10.000 euro. Ze krijgen die al uitbetaald bij hun eerste loon.

Het bedrijf hoopt zo de concurrentie te snel af te zijn in de strijd om personeel.

'We zijn actief in een zeer competitieve markt, niet alleen in België maar ook in Polen en Duitsland', zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. 'Mensen zeggen op het einde van een gesprek soms dat ze erover zullen nadenken omdat ze op twee of drie plaatsen kunnen beginnen.'

Sportwereld

Tekenbonussen bestaan al in de sportwereld en in sommige bedrijven voor hogere profielen. 'Maaltijdcheques, een groepsverzekering, jaarlijkse bonussen en een aantrekkelijk salaris biedt bijna iedereen. Met deze bonus proberen we de job aantrekkelijker te maken en de concurrentie voor te zijn", zegt de CEO.

Het bedrag van de 'signing fee', van 2.500 tot 10.000 euro, staat telkens bij de vacatures op de jobwebsite van Plopsa. 'We zoeken nu bijvoorbeeld een extra projectleider voor het waterpretpark dat we aan het bouwen zijn in Landen-Hannuit. We willen daar heel snel mee gaan en daarom is er een bonus van 10.000 euro', zegt Van den Kerkhof.