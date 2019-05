Pokémon gaat uw slaapgedrag screenen

Het Japanse gamingbedrijf Pokémon wil van slapen entertainment maken met een nieuwe app.

The Pokémon Company, grotendeels in handen van de Japanse gaminggigant Nintendo , stuntte drie jaar geleden al met zijn smartphonegame Pokémon Go. Dat spel, waarmee je via augmented reality met je smartphone virtuele cartoonfiguurtjes kon vangen op bestaande plekken, groeide uit tot een wereldwijde hype die wandelen plots weer even hip maakte.

Nu wil de groep diezelfde stunt herhalen met slaap: tijdens een event in Tokio gaf Pokémon mee dat er volop wordt gewerkt aan een nieuew app die het slaapgedrag van gebruikers in kaart brengt. De verzamelde gegevens worden dan verwerkt in een nieuw spel, Pokémon Sleep. Wie goede slaapgewoontes heeft, zou daar in dat spel extra punten voor krijgen, klinkt het. Pokémon Sleep zou in de loop van volgend jaar op de markt moeten komen.