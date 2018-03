Popcorn is brandstof voor expansiedrift Kinepolis

Kinepolis verkoopt zijn bezoekers almaar meer snacks en drank. Met de cash die dat oplevert, speurt de bioscoopgroep naar overnames.

Cinema is al decennia een krimpende markt. Toch slaagt Kinepolis er al jaren in meer omzet en vooral winst uit zijn bezoekers te halen. Met dank aan de aanhoudende suikerrush van de filmliefhebber.

Kinepolis trok vorig jaar 25,3 miljoen bezoekers naar zijn 94 complexen, bleek gisteren uit de jaarresultaten. Dat zijn er 1,5 miljoen (+6,2%) meer dan in 2016. De groei is te danken aan de uitbreiding van het aantal bioscopen in Frankrijk, Nederland, Spanje en aan de expansie naar Canada.

Als we de extra complexen wegdenken, stabiliseert het aantal bezoekers. Een minder rooskleurig beeld, maar verre van slecht in een afkalvende markt. Netflix houdt de filmliefhebber voorlopig dus niet thuis, wat in de VS wel het geval is.

Om voorbereid te zijn op de dag dat dat wel gebeurt, legt CEO Eddy Duquenne zijn troepen elk jaar een budget op met de hypothese dat ze 5 procent minder bezoekers zullen krijgen. Dat dwingt de groep om meer omzet per bezoeker te realiseren. Dat kan door de kosten te drukken, bijvoorbeeld door de zalen efficiënter te poetsen of door minder water te verbruiken in de toiletten.

‘Het is centiemenbusiness’, zegt de topman, die al tien jaar aan het roer van de bioscoopgroep staat. Op 35 miljoen tickets - inclusief de 10 miljoen bezoekers van het Canadese Landmark - levert elke centiembesparing 350.000 euro op.

Kratje Grolsch

Vooral in de snoepwinkel slaagt Kinepolis erin de omzet per bezoeker jaar na jaar op te krikken. Die groei is geen toeval, maar het resultaat van veel denkwerk en innovaties.

Jaren geleden bouwde Kinepolis het aantal kassa’s af en verving het de gewone winkels door een centrale ‘candy store’, waar de bezoeker zichzelf kan bedienen. Het concept maakt de wachtrijen korter en doet meer dan 80 procent van de bezoekers iets kopen.

Daarnaast verschillen de versnaperingen naargelang het filmaanbod. Hollywoodprenten gaan samen met de klassieke emmer popcorn en een kuip cola. Voor het oudere publiek haalde Kinepolis de pralines van Leonidas binnen.

En als er Turkse en Indiase films spelen, ligt er meer zoet in de rekken. ‘Je publiek kennen is de sleutel’, weet Duquenne. Met beacons (zenders die via bluetooth verbinding maken met een smartphone) wordt het traject van de bezoeker in kaart gebracht. Op basis van die informatie sleutelt Kinepolis aan de positionering van het snoepgoed.

We blijven ons huiswerk maken bij overnames. Slordigheden kunnen tot ongelukken leiden. eddy duquenne topman van Kinepolis

Het aanbod verschilt ook sterk van land tot land. In België scoren popcorn, cola, schepsnoep en nacho’s goed. Onze noorderburen gaan de zaal in met een kratje Grolsch (vier flesjes) om hun popcorn door te spoelen.

In Canada eten bezoekers naast popcorn met boter ook hamburgers en hotdogs. De Fransen (koffie) en Spanjaarden (pizza) consumeren minder dan het gemiddelde (3,40 euro) van de groep. In Frankrijk wordt film nog meer als cultuur ervaren, en die verstoor je niet met smakkende geluiden. De Belgen spenderen met ruim 6 euro het meest. Ook in Canada, Nederland en Luxemburg zit de consumptie boven het gemiddelde.

Vorig jaar ging de omzet uit snacks en drank ruim 16 procent hoger. In tien jaar steeg de gemiddelde consumptie van 2,10 naar 3,40 euro per bezoeker, boven op de gemiddelde ticketprijs van 7,60 euro. Sinds 2008 verdubbelde de verkoop van versnaperingen ongeveer van 45 naar 85 miljoen euro. De catering is zo op weg om een vierde van de totale inkomsten te genereren.

De flinke cashgeneratie uit snoepgoed en tickets, gecombineerd met een lage schuldgraad (2,1 keer de brutowinst), dwingen Kinepolis bijna nieuwe overnames te doen. ‘De cash haalt ons in’, herhaalde Duquenne gisteren. De voorbije vier jaar groeide de cinema-uitbater van 23 naar 94 complexen. De honderd komt in zicht.

De topman kijkt ook naar prooien van een grotere omvang. Maar hij blijft - het Duitse Cinemaxx-debacle indachtig - voorzichtig. ‘We blijven goed ons huiswerk maken. Slordigheden kunnen tot ongelukken leiden.’

Protest

Kleinere overnames zijn ook mogelijk. ‘Ze creëren waarde en versterken onze positie in de landen waar we al aanwezig zijn.’ In Canada zijn er heel veel kleinere bioscopen. ‘Vaak hebben ze te weinig oppervlakte voor onze snoepwinkels, maar met onze focus op efficiëntie, content en een aangepast aanbod van drank en snacks boeken we ook resultaten’, zegt Duquenne.

Nieuwbouwprojecten verdwijnen naar de achtergrond omdat sommige regio’s volgens de CEO stilaan verzadigd geraken. Ook binnenstedelijke bioscopen, vaak arthousecinema’s, staan niet op zijn radar. ‘Ze kosten te veel om rendabel te zijn. We bekijken wel hoe we in onze complexen kunnen inspelen op de liefhebbers van de betere film met een bepaalde sfeer en een aangepast aanbod.’

In eigen land mag Kinepolis twintig jaar na de fusie van de twee familiale bioscoopgroepen (familie Bert en familie Claeys) nog altijd niet uitbreiden. De concurrentiewaakhond versoepelde vorig jaar wel de beperkingen voor organische groei. Nieuwe complexen zouden vanaf 31 mei 2019 zonder voorafgaandelijke toestemming kunnen openen. Overnames hadden wel nog het fiat van de concurrentiewaakhond nodig.