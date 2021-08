Pornoplatform OnlyFans bant porno

Het in 2016 opgerichte OnlyFans is op papier bedoeld voor iedereen die content aan te bieden heeft waar je geld voor kan vragen. Yoga- en fitnessinstructeurs verkopen er lessen, chefs leren er mensen koken en beroemdheden vragen er geld voor een exclusieve blik achter de schermen.

Maar de facto staat OnlyFans vooral synoniem met één ding: seks. Een hele batterij professionele en amateurmodellen verkoopt er expliciete foto's of video's van zichzelf, vaak via abonnementsformules. OnlyFans krijgt in ruil doorgaans 20 procent van de omzet die dat genereert.