Prijsduif Armando verpulvert record

Een koper heeft meer dan 1 miljoen euro op tafel gelegd voor de West-Vlaamse prijsduif Armando. Dat is meer dan het driedubbelde van het vorige recordbedrag dat werd neergeteld voor een sportduif.

Verschoot verkocht op een veiling via de duivenwebsite pipa.be 178 van zijn 500 duiven. Dat hij goed zou scoren, was al een tijdje duidelijk. MAar het bedrag dat een Chinese koper op tafel legt voor Armando, is ongezien.