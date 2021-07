Pukkelpop blaast editie 2021 af

Er komt geen editie van het megafestival Pukkelpop dit jaar. De coronaregels maken een vlotte organisatie onmogelijk, .

Pukkelpop legde donderdag de opbouw stil om zich te beraden en extra uitleg te vragen aan de overheid over de meer gedetailleerde regels die maandag uit het Overlegcomité kwamen. Die pauze mondt nu uit in een annulering.

Al langer was duidelijk dat om Pukkelpop te bezoeken een Covid Safe Ticket nodig is, waarmee bezoekers kunnen aangeven dat ze dubbel gevaccineerd zijn, immuun of negatief getest. Maandag bleek echter dat een negatieve PCR-test maar 48 uur geldt en een antigeentest maar 24 uur, waar eerder strpake was van repsectievelijk 72 en 48 uur.

Het is die wijziging die het festival organiseren onmogelijk maakt, zegt de organisatie. Omdat Pukkelpop vooral mikt op een jong publiek, dat nog niet of niet volledig aan de beurt is gekomen in de vaccinatiecampagne, zou er massaal getest moeten worden op het terrein. Volgens de organisatie zou 8 op de 10 jongeren getest moeten worden op het festival. 'Dat is simpelweg niet haalbaar', klinkt het in een mededeling.

Waar het festival oorspronkelijk 7.000 testen per dag voorzag, zou dat aantal naar eigen zeggen in één klap moeten verdriedubbelen. Daarmee zou Pukkelpop '26 keer meer capaciteit moeten voorzien dan het testcentrum Park Spoor Oost in Antwerpen had op het hoogtepunt van de pandemie', becijferde Pukkelpop. Onder die omstandigheden wordt het praktisch onmogelijk om het festival volgens de regels te organiseren, zo is het verdict.

Vandenbroucke

Eerder deze ochtend had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al erkend dat de regels een vlotte organisatie niet gemakkelijk maken. Maar volgens hem zijn die regels absoluut noodzakelijk om op een veilige manier een evenement te organiseren.

Vandenbroucke legde daarbij de bal in het kamp van de organisatie. 'De regels zijn duidelijk. Als de organisatie zegt dat het op die manier niet kan, dan heb ik daar begrip en respect voor', klonk het in 'De Ochtend' op Radio 1.

Terugbetaling

Tickethouders krijgen voor 8 augustus een mail om hen op de hoogte te stellen van hun opties, aldus de organisatie. Ze kunnen ervoor kiezen om hun ticket terugbetaald te zien, ofwel om het automatisch over te zetten naar volgend jaar. Dan vindt het festival plaats van 18 tot 21 augustus.