‘Pukkelpop is de zoveelste klap in het gezicht van de eventsector’

De evenementenindustrie reageert ontgoocheld op het wegvallen van het Limburgse zomerfestival. ‘Dit jaar wordt nog slechter dan 2020.’

De bekende podiumbouwer Stageco had voor de zes podia op Pukkelpop 500 mandagen en een 30-tal trailers met materiaal ingepland.

Operationeel directeur Tom Bilsen: ‘We zijn enorm ontgoocheld dat de beslissing weer zo laat valt. We zijn al een tijd bezig met het uittekenen van de podia en het mobiliseren van medewerkers en materiaal.’

‘Dit is zuur, zeker in een jaar waarin er amper events zijn. In 2019 realiseerden we in België een omzet van 38 miljoen euro. Vorig jaar bleef daar 4 miljoen van over, vooral dankzij de periode voor midden maart, met modeshows en businessevents. Dit jaar zullen we zelfs geen 4 miljoen halen, het wordt nog slechter dan 2020.’

Stageco is al twee jaar aan het overleven, zegt Bilsen. 'Dat vreet aan onze reserves. Alle steun is welkom, voor 2021 is er nog niet veel toegekend. De reserves die we nu opdoen, kunnen we niet investeren in extra materiaal en de mensen die nodig zijn voor het drukke 2022.'

Kleinere events als Werchter Parklife en de Lokerse Feesten doet Stageco wel. ‘Maar met minder dan 1.500 toeschouwers zijn dat geen moneymakers - voor de organisatoren noch voor ons.’

Concertzalen

PRG, de Amerikaanse wereldleider in geluid en licht, treedt zijn collega bij. ‘De Wetstraat denkt ten onrechte dat we weer aan de slag zijn’, zegt Tom Van Hemelryck, PRG-topman in België, Nederland, Frankrijk en Spanje. ‘2.500 mensen op een terras met een podium is geen werk. Veel organisatoren drukken door de onzekerheid op de pauzeknop.’

Van Hemelryck noemt de annulering de zoveelste klap in het gezicht. ‘Dit komt keihard aan. Pukkelpop was het licht aan het einde van de tunnel, nu blijkt het een aanstormende trein te zijn.’ PRG had voor het festival op een omzet van zowat 1 miljoen euro gerekend. Eerder zag de multinational (1 miljard dollar omzet, 3.000 werknemers) zich door het wegvallen van Tomorrowland een half miljoen door de neus geboord worden.

De topman houdt zijn hart vast voor het indoorseizoen. 'De norm voor de concentratie koolstofdioxide in de lucht is onrealistisch. Geen enkele concertzaal kan daar aan voldoen.’