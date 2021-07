Pukkelpop legt opbouw stil en 'vraagt opheldering aan federale overheid'

Dat laat de organisatie weten in een persmededeling en in berichten op sociale media. 'De onverwachte wijzigingen, aangekondigd na het Overlegcomité van afgelopen maandag, hebben grote gevolgen voor de verdere organisatie van Pukkelpop', klinkt het.

Daarmee verwijst de organisatie van het festival naar de beslissing van de federale en regionale regeringen om buitenevenementen met 1.500 bezoekers of meer te laten doorgaan met het coronacertificaat. Als de bezoekers via hun CovidSafeBE-app een bewijs kunnen voorleggen dat ze volledig gevaccineerd zijn, over immuniteit beschikken of negatief getest hebben op het virus, moeten ze geen mondmaskers dragen noch anderhalve meter afstand houden.