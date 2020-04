Quarantaineknaller 'Animal Crossing' zet Nintendo op rozen

Kapitalistische wasberen en tijdreizigers

Spelers van 'Animal Crossing' kregen enkele dagen geleden een verontrustende melding in hun digitale postbus. The Bank of Nook, die het leven in het spel financiert, besloot om de rente op het virtueel spaargeld in de game drastisch te verlagen. Dat had de kapitalistische wasbeer die de bank leidt, de gehaaide Tom Nook, beslist.

Een reden werd niet gegeven, maar volgens ingewijden ging producent Nintendo over tot de ingreep om valsspelers de pas af te snijden. Sommige spelers hadden een 'loophole' gevonden om snel rijk te worden. Het spel volgt onze kalender en tijd, maar spelers achterhaalden dat ze door in de instellingen van hun spelconsole de datum te wijzigen in de tijd konden reizen en zo massaal veel rente opstrijken. Met een zeer lage rentevoet kan er niet langer worden gerentenierd in de toekomst.