Quebec snelt Cirque du Soleil te hulp met 200 miljoen dollar

Met een schuldenberg van 900 miljoen dollar en een dichtgedraaide inkomstenkraan door de lockdown, zit Cirque du Soleil stilaan op zijn tandvlees. De regering van Quebec gooit een reddingsboei.

Het wereldbekende entertainmentbedrijf Cirque du Soleil krijgt 200 miljoen dollar financiële hulp van de Canadese provincie Quebec. Het circus kon de lening krijgen op voorwaarde dat het hoofdkantoor in Montreal blijft. En op voorwaarde dat, als de Chinese en Amerikaanse aandeelhouders hun aandelen verkopen, Quebec de optie krijgt een meerderheidsbelang af te kopen.

Schermvullende weergave Guy Laliberté richtte Cirque du Soleil op in 1984, op zijn 25e. ©AFP

Cirque Du Soleil werd opgericht in 1984 door de Canadees Guy Laliberté, die toen 25 was. Een jaar later kwam de Belg Franco Dragone aan boord. Samen bouwden ze het bedrijf uit tot een wereldspeler. In 2015 verkocht Laliberté, ex-vuurspuwer en notoir pokeraar, 90 procent van zijn aandelen voor 1,5 miljard dollar.

Schulden

Sindsdien wordt het concern voor 60 procent gecontroleerd door de private investeringsgroep TPG Capital. 20 procent ging naar het Chinese Fosun, dat ook Club Med in de portefeuille heeft. Het Canadese fonds Caisse de dépôt et placement du Quebec nam toen een belang van 10 procent, en kocht in februari de laatste aandelen van Laliberté. Sinds die overname in 2015 investeerden de nieuwe aandeelhouders fors in nieuwe shows en overnames, waardoor het bedrijf tot 900 miljoen dollar aan schulden opstapelde.

Schermvullende weergave De Belg Franco Dragone hielp mee het circusimperium op te bouwen. ©Photo News

De coronacrisis legde nog meer druk. Sinds de lockdown liggen de 44 shows van Cirque du Soleil stil, waardoor de inkomsten uitblijven. In maart besloot het bedrijf 95 procent van zijn 5.000 werknemers 'tijdelijk te ontslaan'. Toen al pompten de bekende aandeelhouders 50 miljoen dollar extra in het bedrijf. Hoewel Laliberté sinds drie maanden geen aandelen meer bezit, zei hij eerder deze week in een interview met Radio Canada dat hij onderhandelde om 'zijn Cirque du Soleil' te redden.