Rechtbank brengt expansie Kinepolis opnieuw in gedrang

Een uitspraak van het Hof van Beroep in Brussel is een streep door de rekening van de bioscoopgroep Kinepolis. Het Hof vernietigde een eerdere concurrentiebeslissing die het vanaf 2020 makkelijker zou maken om nieuwe complexen te openen.

Al meer dan twintig jaar moet Kinepolis in ons land rekening houden met ‘gedragsvoorwaarden’ die zijn opgelegd door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Die voorwaarden houden een verbod in op de oprichting van nieuwe bioscoopcomplexen en op de overname van bestaande complexen zonder voorafgaande toestemming van de Mededingingsautoriteit.

Een concurrent van Kinepolis ging tegen die beslissing in beroep. De rechtbank heeft nu de beslissing van de BMA vernietigd op grond van procedurele redenen. Volgens het Hof moest het College van de BMA dat de beslissing nam, anders samengesteld zijn dan het College dat een eerder vernietigde beslissing van mei 2017 had genomen.

Kinepolis zegt de uitspraak ten zeerste te betreuren. ‘Onze concurrentie slaagt erin met aanhoudende procedures tegen beslissingen van de Mededingsautoriteit de Belgische bioscoopmarkt te verlammen. Organische groei komt de Belgische bioscoopmarkt én de consument ten goede’, zegt Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis. ‘Wij zullen ons beraden over eventuele volgende stappen om in de toekomst alsnog te kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van onze thuismarkt.’