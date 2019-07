Recordbedrag voor Suske en Wiske

Op de veiligsite Catawiki is 13.100 euro neergeteld voor een Suske en Wiske-album, een record. ‘Oude stripalbums in goede staat zijn gegeerd’, zegt Peter Van Hooydonck van het veilinghuis Bernaers.

De eerste editie van ‘Op het Eiland Amoras’, een van de meest iconische strips van Willy Vandersteen, is op de veilingsite Catawiki verkocht voor 13.100 euro. ‘Het is de hoogste prijs die ooit voor een Suske en Wiske-album is betaald. Het vorige record was 9.000 euro. Het album dateert uit 1947 en maakt deel uit van de eerste oplage, waarvan slechts 5.000 exemplaren zijn gedrukt.

‘Voor een niet-stripliefhebber lijkt dat heel veel geld, maar het is de marktwaarde’, zegt specialist Peter Van Hooydonck van het veilinghuis Bernaers, dat zelf stripveilingen organiseert. ‘Dergelijke exemplaren kom je maar een keer in de tien jaar tegen. Dit album - ik heb de foto’s gezien - was in uitzonderlijke staat, de kaft was goed, het kleurenpalet oogde heel fris en het album was waarschijnlijk maar een of twee keer gelezen. Een exemplaar in zo’n uitzonderlijke staat zal nooit meer dan 20 keer opduiken. Dat maakt het zo gegeerd.’

Investering

Is beleggen in strips een goede investering? Van Hooydonck: ‘De jongste jaren wordt enorm veel geld op tafel gelegd voor oude strips. Maar wil je veel geld verdienen, dan koop je misschien beter andere dingen. Zullen die oude strips in de toekomst veel meer waard zijn? Zal de jonge generatie die niet is opgegroeid met strips er later nog belangstelling voor hebben? Niemand die het weet. Maar alle oude strips van 1940-1950 in goede staat staan nu wel op de bucketlist van elke verzamelaar. De meest gegeerde in België zijn Hergé, Vandersteen en Marc Sleen. In Frankrijk heb je naast Tintin ook Spirou.’

Twee jaar geleden werd op Catawiki een zeldzaam exemplaar van het Kuifje-verhaal ‘L’île noir’ verkocht voor net geen 70.000 euro. Onlangs ging op een Brusselse veiling het Kuifje-album ‘De zwarte rotsen’ in de Nederlandse versie, uit het archief van uitgeverij Casterman, voor 12.000 euro over de toonbank.

‘Dat Suske en Wiske nu nog wordt gemaakt, speelt mee’, zegt Van Hooydonck. ‘Velen willen weten hoe de eerste exemplaren eruitzien. Nu is er opnieuw meer vraag naar Blake en Mortimer-strips van Edgar P. Jacobs omdat andere Belgische striptekenaars zoals Schuiten ermee aan de slag gaan. Zal de eerste Schuiten later even gegeerd zijn als de eerste Suske en Wiske? Met alle respect voor zijn prachtige tekeningen, maar hij heeft niet dezelfde inhoudelijke impact op generaties levens als Suske en Wiske of Kuifje. Hergé is een categorie apart. Die heeft een plaats verworven in de grafische kunst van de 20ste eeuw. Die is meer kunstenaar dan stripauteur en dan krijg je een ander soort liefhebber. Begin dit jaar betaalde iemand 1,12 miljoen euro voor een originele voorplaat van een Kuifje-album.’

Fortuinen

‘Dat strips echt een belegging zijn geworden, zie je aan het aantal gespecialiseerde veilinghuizen, vooral in Brussel, die strips, eenmalige stukken en originele tekeningen en platen van striptekenaars en cartoonisten verkopen’, zegt Roel Daenen, hoofdredacteur van de Stripgids. ‘In die mate zelfs dat veel van dat cultureel erfgoed bij verzamelaars is terechtgekomen en sommige herdrukken niet dezelfde kwaliteit meer hebben als vroeger. Originele platen van Blake en Mortimer bijvoorbeeld zijn fortuinen waard.’

Helemaal zot zijn de prijzen van de eerste albums van de Amerikaanse comics met Superman, Batman of Spiderman. Een exemplaar van de eerste Superman Action Comic I uit 1938 ging vijf jaar geleden op de veilingsite eBay voor 3,2 miljoen euro over de toonbank.