Recordverkoop voor Nationale Loterij

De Belgen hebben vorig jaar voor 1,4 miljard euro producten bij de Nationale Loterij gekocht. 'We verkopen vooral loterijproducten. Gokproducten maken amper 1 procent van de omzet uit.'

Met een omzet van 1,4 miljard euro beleefde de Nationale Loterij een absoluut recordjaar. 'Dit is het vierde jaar op rij dat we groeien', zegt CEO Jannie Haek. 'En bovendien het derde jaar op rij dat we ons record verbreken.' In 2018 spendeerden de Belgen nog 1,3 miljard euro bij de Nationale Loterij.

De kaskraker is Euromillions. Daarvoor telden de Belgen vorig jaar 562 miljoen euro neer. De klassieke Lotto was goed voor 440 miljoen euro en is sinds 2017 bezig aan een heropleving. De krasbiljetten zoals Win for Life leverden de loterij 340 miljoen euro op.

In totaal deden 6,3 miljoen Belgen mee aan wedstrijden van de Nationale Loterij. De gemiddelde inzet was 5,3 euro per keer.

Overheid

‘De winst die we maken, gaat volledig naar de collectiviteit’, zegt Haek. 58 procent werd uitgekeerd aan de winnaars. Vorig jaar waren er in totaal 93,8 miljoen winnaars, die samen 834 miljoen euro kregen.

7 procent van wat de Belgen inzetten, belandde in de kassa van de 7.319 verkooppunten die loterijproducten aanbieden en 10 procent ging naar de Nationale Loterij zelf.

25 procent van de inzet gaat via een dividend naar de overheid - de eigenaar van de Nationale Loterij - en naar goede doelen, cultuur en verenigingen. De overheid krijgt jaarlijks zo’n 135 miljoen euro. De goede doelen 185 miljoen euro.

Hoe dat voor 2019 zit, is nog niet duidelijk. De regering moet er nog over beslissen. De Nationale Loterij stelt voor het bedrag voor de goede doelen op te trekken met 5 miljoen euro.

Gokken

De Nationale Loterij biedt naast loterijproducten ook sportweddenschappen aan. Cijfers daarover wil Haek niet delen. 'Het is een competitieve markt. Maar gokwedstrijden maken amper 1 procent van onze omzet uit.'

We maken weinig reclame voor onze gokwedstrijden. We zijn geen deel van het probleem. Jannie Haek CEO Nationale Loterij

De loterij krijgt sinds enkele jaren concurrentie van gokbedrijven zoals Unibet. Die zijn aan een opmars bezig. Tussen 2014 en 2017 steeg de gokinzet in Vlaanderen volgens de FOD Financiën van 88,3 miljoen naar 170 miljoen euro.

Het aantal gokverslaafden stijgt. De Kansspelcommissie had in 2018 353.312 namen staan op haar lijst van problematische gokkers. Dat waren er in 2013 nog maar 235.321.

Krantenwinkels

De Nationale Loterij ziet haar gokproducten als een defensieve zet. Ze wil de krantenwinkels sportwedproducten kunnen aanbieden, want ze vreest dat anders andere gokbedrijven er de macht grijpen. 'Dan wordt de krantenwinkel een verdoken wedkantoor', zegt Haek.

Stoppen met gokproducten is niet aan de orde. 'We bieden ze al sinds 2010 aan en maken er weinig reclame voor. We zijn geen deel van het probleem.'

'Bovendien vragen we elke deelnemer om zijn rijksregisternummer’, zegt Haek. 'We controleren ook streng de leeftijd van de deelnemers.'