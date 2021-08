Reese Witherspoon verkoopt productiebedrijf voor 900 miljoen dollar

Hollywoodster Reese Witherspoon verkoopt haar productiebedrijf Hello Sunshine aan een door de financier Blackstone ondersteunde nieuwe mediagroep. 'Dit is het bewijs dat vrouwelijke verhalen belangrijk zijn', aldus de actrice.

Reese Witherspoon (45) is al jaren een van de beste betaalde actrices van Hollywood, maar maar het is haar rol achter de schermen die haar nu helemaal doet doorstoten naar de opperste regionen van Tinseltown. Witherspoon verkoopt haar productiebedrijf Hello Sunshine voor naar verluidt 900 miljoen dollar aan een nieuw opgericht mediabedrijf, geleid door Disney-veteranen Kevin Mayer en Tom Staggs.

De missie van dat mediabedrijf, dat nog een naam moet krijgen, is om hét productiebedrijf voor het streamingtijdperk te worden. Met geld van private-equityreus Blackstone wil het een hoop productiehuizen kopen, om zo hofleverancier te worden van de als paddenstoelen uit de grond schietende streamingdiensten. Om de nodige zieltjes te winnen, zijn die allemaal hongerig op zoek naar goede series en films.

Hello Sunshine ontstond uit frustratie. Witherspoon was ontevreden met de rollen die haar werden aangeboden.

Witherspoon casht, maar krijgt ook aandelen in het nieuwe bedrijf en blijft actief in de productie.

Haar vermogen wordt op 400 miljoen dollar geraamd.

Hello Sunshine heeft op dat vlak al de nodige sporen verdiend. Het in 2016 door Witherspoon opgerichte productiebedrijf heeft hits als 'Big Little Lies' (HBO), 'Little Fires Everywhere' (Hulu) en 'The Morning Show' (Apple) op het conto staan. Ook de pijplijn van het bedrijf oogt aardig, met onder andere de blockbusterseries 'From Scratch' voor Netflix en 'The Last Thing He Told Me' met Julia Roberts voor Apple in de maak.

Vrouwenschaarste

Witherspoon besloot in 2012 zelf films en series te beginnen produceren uit frustratie over de rollen die haar werden aangeboden. Ze zag er een teken in dat er een dringend nood was aan een vrouwelijke toets aan de makerszijde, met een oog voor vrouwelijke verhalen. Eerst deed ze dat gefocust op film met het productiebedrijf Pacific Standard, maar in een wereld waarin televisie steeds belangrijker werd, evolueerde dat bedrijf in 2016 tot Hello Sunshine.

Voor Witherspoon is de deal het beste bewijs dat ze het bijna tien jaar geleden bij het rechte eind had. 'Dit is een betekenisvolle overeenkomst, omdat ze bewijst dat vrouwelijke verhalen ertoe doen', klinkt het in een mededeling.

Met de verkoop komt ook geen einde aan haar missie. Witherspoon vangt volgens ingewijden dan wel 120 miljoen dollar cash voor een deel van haar belang van 40 procent in het bedrijf, ze zet ook een deel van haar kapitaal om in aandelen van de nieuwe mediagroep. Ze blijft het productiehuis ook leiden, samen met Hello Sunshine-CEO Sarah Marsden.

Boekenclub

Witherspoon is niet enkel invloedrijk op het vlak van film en televisie. De actrice is ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste smaakmakers van de VS op het vlak van literatuur. Met Reese's Book Club tipt de actrice boeken van voornamelijk vrouwelijke auteurs aan een publiek van ondertussen 2,1 miljoen leden. 42 van de 50 tips die ze al gaf, schopten het tot op de bestsellerslijst.

De boekenclub leeft ondertussen in symbiose met het audiovisueel werk. Veel van de films en series die Hello Sunshine produceert, zijn bewerkte versies van de boeken die eerst in de club passeerden. Dat is goed gezien, omdat ze zo meteen op een geëngageerd miljoenenpubliek kunnen rekenen. Bovendien zijn de auteurs zo dankbaar voor de promo dat Hello Sunshine vaak een voetje voor heeft als het op het verwerven van rechten aankomt.