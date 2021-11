Rock Werchter verhoogt ticketprijzen door stijgende organisatiekosten

De ticketverkoop voor het festival, dat volgende zomer plaatsvindt, verloopt vlot. Ongeveer twee derde van de beschikbare toegangskaarten is de deur uit. In veel gevallen ging het om tickets voor de uitgestelde edities van 2020 en 2021, die automatisch overgeboekt werden naar de editie van dit jaar.

Wie nog een ticket wil bemachtigen, betaalt vanaf 1 december 266 euro voor een combiticket en 125 euro voor een dagticket. Nu is dat respectievelijk nog 243 euro en 110 euro. Om de prijsstijging te verantwoorden, verwijst de organisatie naar de toegenomen inflatie. 'Het leven is de voorbije maanden duurder geworden, en dat is in de festivalwereld niet anders. De kosten voor crew, infrastructuur, energie en veiligheid stijgen snel. Een populaire maatregel is deze prijsstijging niet, wel een noodzakelijke', stelt organisator Herman Schueremans in een persbericht.