Ronde van Vlaanderen brengt 40 miljoen in het laatje

Het wielermonument Ronde van Vlaanderen is goed voor een cashstroom tot 40 miljoen euro in de Vlaamse economie. Dat blijkt uit een masterproef aan de Universiteit Antwerpen.

Het wielerseizoen is na een spetterende Tour aan zijn najaar begonnen. Maandag gaat de BinckBank Tour van start in Beveren. Het kroonjuweel van het Vlaamse wielrennen, de Ronde van Vlaanderen, is een behoorlijk cashmachientje, leert een masterproef van student sociaal-economische wetenschappen Jorgen Asselberghs aan de UAntwerpen. Hij kreeg ondersteuning van de promotoren Matteo Balliauw en Evy Onghena, allebei van de UAntwerpen.

Geldstromen in kaart

Asselberghs bracht voor het eerst de geldstromen rond de Ronde in kaart. Hij komt uit op een bedrag tussen 30 en 40 miljoen euro. Hij gebruikt een minimale en een maximale vork omdat zowel het aantal bezoekers als de geconsumeerde bedragen per jaar variëren. Niet iedereen geeft evenveel uit aan eten, drinken, hotel, vervoer en shopping.

Imago-effecten Imago-effecten Events zoals de Ronde van Vlaanderen scheppen naast economische ook immateriële meerwaarde. De Vlaamse regering betaalt 13 miljoen voor de organisatie van het WK 2021. De uitleg is dat het één lange reclamespot oplevert om Vlaanderen te verkopen als wielerbakermat. Die imagebuilding werkt ook. Tijdens het voorjaar breekt celebrity Lance Armstrong in zijn podcast - met een mondiale schare luisteraars - zijn tanden stuk op de Vlaamse namen van hellingen en dorpjes. Brussel kon dankzij de Grand Départ van de Tour zijn reputatie van ‘terroristenhol’ in miljoenen huiskamers doen vergeten.

Het rekenwerk gaat niet alleen over de opbrengsten. Er zijn ook de kosten die met de organisatie van de Ronde gemoeid zijn. Het is geen kosten-batenanalyse, de beste parameter om de economische waarde van events te meten. Asselberghs detecteert zes grote geldstromen. Het gaat om fans die de Ronde bezoeken, vips en hospitality, de renners, ploegen en hun entourage, sponsors, media en tv-rechten, de Ronde-organisatie Flanders Classics van ondernemer Wouter Vandenhaute en de Ronde Cyclo. Dat is de spin-off voor wielertoeristen op zaterdag met 16.000 deelnemers.

Toeristen en fans spenderen flink bij hun bezoek aan de Ronde. Interessant is dat Asselberghs de cashflow op iconische plekken langs het parcours opsplitste. Antwerpen en Oudenaarde betalen elk 400.000 euro voor start en finish van de Ronde.

Maximaal profiteren van toeristen

De Ronde lokte vorig jaar over het hele weekend bijna 100.000 mensen extra naar Antwerpen, onder wie bijna 30.000 buitenlanders, vooral Nederlanders, maar ook veel Britten en Duitsers. Die gaven samen tot bijna 6 miljoen euro uit. De stad combineert de Ronde met een koopzondag, om maximaal te profiteren van de faninflux. De zondagavond na de Ronde bedraagt de hotelbezetting nog nagenoeg 80 procent, veel meer dan op een doordeweekse zondag. De dagen ervoor is de bezetting zo goed als maximaal.

3 miljoen Het 10.000-tal vips in de tenten van Flanders Classics levert 2 tot 3 miljoen euro op.

Op de Oude Kwaremont staan tot 39.000 mensen. Dat is een voetbalstadion op een paar heuvelflanken. Aankomststad Oudenaarde lokt tot 120.000 mensen, onder wie bijna twee op de tien buitenlanders. Asselberghs komt voor de Ronde uit op een totaal van 16,5 miljoen euro uitgaven aan eten en drinken, 2 miljoen aan overnachtingen en 3 miljoen voor vervoer.

Een cruciale steunbeer van het zakenmodel achter de Ronde zijn de vips. Zo’n 10.000 vips in de tenten van Flanders Classics zouden 2 tot 3 miljoen euro opbrengen. De media- en sponsorwaarde rekent Asselberghs op 5 à 6 miljoen. Daarin zijn de tv-rechten niet verrekend, al is dat allerminst een miljoenenlawine zoals in het voetbal. Flanders Classics communiceert niet over de tv-rechten. Interessant is ook de bijdrage van de ploegen. Zij zouden de economie 0,5 tot 1,3 miljoen opleveren. Met de organisatie zijn ook nog enkele miljoenen euro kosten verbonden en het cyclo-event is goed voor nog een miljoentje. Conclusie: Asselberghs komt uit op een totale cashstroom tussen 30 en 40 miljoen.

Dat bedrag is zo goed als zeker een onderschatting van de echte economische meerwaarde. De Ronde Van Vlaanderen is het hoogtepunt van een Vlaams voorjaar met zes lenteklassiers, die verspreid over anderhalve maand gehouden worden. Van Gent-Wevelgem over de Ronde tot de Brabantse Pijl een tweetal weken later is Vlaanderen het epicentrum van het mondiale wielrennen.

De geldstromen rond de Ronde zijn alleen die van het hoofdkwartier. Diens toenemende uitstraling straalt ook af op de filialen, die op hun beurt het volledige merk helpen te boosten.

Heiligdom