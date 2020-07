Roompot plant groot vakantiepark in Limburg

Het Nederlandse Roompot opent in 2021 zijn derde vakantiepark in België. De totale capaciteit komt daarmee op 1.600 gasten.

Het park wordt gebouwd in het Limburgse Eksel, met enkele natuurgebieden in de omgeving, waaronder de Lommelse Sahara. Er zullen 608 gasten kunnen verblijven verspreid over 121 woningen.

Het park wordt ontwikkeld door Life Tree Group. Die blijft de eigenaar, maar zal volgend jaar de sleutels overdragen aan Roompot dat het park zal uitbaten. Roompot investeert niet in gebouwen, wel in meubilair, bedden en de inkleding van het park met speeltuinen, fietsverhuur... Een zwembad komt er niet.

Het is het derde Roompot-park in ons land, na dat in Bredene en nabij de Luxemburgse grens. Het bedrijf heeft ook al grond aangekocht in Oudenaarde voor een vierde park. 'Daar zal het niet stoppen', zegt een woordvoerder. 'België is een belangrijke groeimarkt voor ons.'

'In de parken leunen we in de zomer tegen 100 procent bezetting aan. Er is een structureel tekort. Ook buiten het seizoen zien we steeds meer vraag. Nu al lopen de reservaties vlot binnen voor volgend jaar. De Vlaming houdt van ons product.'