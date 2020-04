Saoedi-Arabië stapt in moederbedrijf Rock Werchter

Het Saoedische staatsfonds PIF heeft voor 500 miljoen dollar (461 miljoen euro) aandelen gekocht van Live Nation, de concertgigant die in ons land onder andere Rock Werchter organiseert.

Public Investment Fund (PIF) heeft een belang van meer dan 5 procent opgebouwd in Live Nation, de wereldwijde organisator van evenementen die in ons land de eigenaar is van Rock Werchter.

5,7% Live Nation Saoedi-Arabië kocht een belang van 5,7 procent in Live Nation en is zo de derde aandeelhouder van het concertbedrijf.

PIF meldde dat het op 16 april 12,3 miljoen aandelen van Live Nation in zijn bezit had. Dat is goed voor een belang van 5,7 procent in het bedrijf. Daarmee werd de verplichte meldingsdrempel voor participaties van meer dan 5 procent overschreden. De Saoedi's gaven geen commentaar op de aankoop die goed is voor ruim 500 miljoen dollar.

Met deze participatie staan de Saoedi's op de derde plaats in de lijst met de grootste aandeelhouders, na de groep Liberty Media van Telenet-eigenaar John Malone en de fondsbeheerder Vanguard Group.

Live Nation wordt zwaar getroffen door de Covid-19 pandemie, omdat over de hele wereld grote evenementen worden geannuleerd. In ons land zijn alle zomerfestivals afgelast. Dat betekent dat de eigen Live Nation-festivals in Werchter niet kunnen doorgaan, maar dat Live Nation ook geen artiesten kan leveren voor andere festivals of zaalconcerten.

Het aandeel Live Nation noteerde midden april op ongeveer de helft van de beurskoers van begin februari. De Saoedi's gokken er dus op dat Live Nation een koopje is en het bedrijf zich herpakt. De instap van het staatsfonds deed de beurskoers van Live Nation deugd. Maandag kwam er een tiende bij en dinsdag stijgt het aandeel verder.

Carnival

Het gigantische fonds van het oliekoninkrijk heeft de voorbije weken ook participaties genomen in andere bedrijven waarvan de beurskoers onder druk stond. Zo meldde het een belang van 8,2 procent in de cruisegigant Carnival . Die moest massaal vakanties annuleren en tickets terugbetalen.

PIF zou ook belangen hebben gekocht in de Europese oliereuzen Shell, Total, Eni en Equinor. Die bedrijven lijden zwaar onder de daling van de olieprijs sinds Saoedi-Arabië besliste de oliekraan verder open te draaien en de vraag naar brandstoffen zwaar is teruggevallen door de coronacrisis.

Newcastle