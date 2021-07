Scarlett Johansson sleept Disney voor rechter

Dat haar nieuwe film 'Black Widow' tegelijk in bioscopen én via streamingdienst Disney+ werd uitgebracht, is volgens de actrice contractbreuk.

Scarlett Johansson vertolkt de titelrol in de nieuwe film uit de Marvel-stal van Disney, spionne Natasha Romanoff, beter bekend als Black Widow. Daarin wordt de ex-spion geconfronteerd met een samenzwering, gelinkt aan haar duister verleden.

In tegenstelling tot veel andere Marvel-kleppers - zoals de Avengers-films waar Johansson ook een rol in heeft - doet 'Black Widow' het voorlopig pover aan de box office. Na een al matig opening in de VS, met 39,5 miljoen dollar opbrengsten op dag 1, zakte in de week die volgde op de release de aandacht als een pudding in elkaar. De film werd overschaduwd door 'Space Jam 2' met basketbalster Lebron James. Drie weken na release staat de teller op 319 dollar, wat naar Marvelnormen pover is.

Volgens Johansson zelf speelt de beslissiong van Disney om de film ook meteen -vtegen betaling - via streamingdienst Disney+ te releasen mee in die prestatie. En dat vindt de actrice oneerlijk, aangezien haar verloning afhangt van de box office en haar een 'theatrical release' werd beloofd. Ze sleept werkgever Disney dan ook voor de rechtbank, om de miljoenen die ze naar eigen zeggen misloopt te proberen recupereren.

Boze Mickey

De rechtszaak raakt duidelijk een gevoelige snaar bij Disney. Het normaal in zijn communicatie eerder afgemeten Huis van de Muis reageert in een statement woedend op de poging van Johansson om via de rechtbank meer loon los te weken.

'Deze klacht is volledig ongegrond', aldus Disney. 'De rechtszaak is bijzonder triest en verontrustend, in die zin dat ze op gevoelloze wijze de verschrikkelijke en nog volop spelende globale impact van de covidpandemie negeert.'

Het bedrijf voegt daaraan toe dat Johansson al 20 miljoen dollar betaald werd voor haar prestaties. En dat de betalende release op Disney+ ook haar manier om extra te verdienen aan de film 'significant op te drijven'.