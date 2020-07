Schuldeisers krijgen Cirque du Soleil voorlopig in handen

Cirque du Soleil heeft een overnamebod aanvaard van een groep schuldeisers. Toch zal het duren tot half augustus alvorens een definitieve beslissing valt over het lot van het Canadese entertainmentconcern.

Cirque du Soleil staat sinds enkele weken onder gerechtelijke bescherming nadat de inkomsten van het bedrijf opdroogden door de stopzetting van 44 shows. Daardoor dreigde het concern, dat 1,1 miljard dollar schulden torst, te kapseizen.

De groep schuldeisers heeft nu een akkoord bereikt om zowat alle activa van Cirque du Soleil over te nemen. In ruil daarvoor zou 800 miljoen dollar aan schulden worden kwijtgescholden, en zou ook 300 tot 375 miljoen dollar in het bedrijf worden gestoken. Verder is overeengekomen om de hoofdzetel van het bedrijf minstens de komende vijf jaar in het Canadese Quebec te houden.

Door dit akkoord, dat nog wel de goedkeuring van de rechter moet krijgen, is de basis gelegd voor een doorstart en vervalt een eerdere overeenkomst die het bedrijf had gesloten met de huidige aandeelhouders, onder wie de investeringsgroep TPG en het Chinese Fosun. Dat bod werd door de schuldeisers verworpen omdat zij daarbij slechts 45 procent van de aandelen in handen kregen.

Beslissing op 17 augustus

Toch kunnen andere geïnteresseerden het nieuwe bod nog overtreffen. Zij krijgen tot 10 augustus de tijd om andere voorstellen in te dienen. Een week later, op 17 augustus, wordt een veiling gehouden rond de biedingen. Onder andere Guy Laliberté, die Cirque du Soleil in 1984 oprichtte, wordt genoemd als kandidaat.

Cirque du Soleil kwam in de problemen door het coronavirus. Het schuldenrijke concern had een reeks vaste shows in onder meer het Amerikaanse Las Vegas en tientallen rondreizende shows in andere werelddelen.