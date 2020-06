Sequel van 'Citizen Kane van de videogames' is na zes jaar klaar

Een fragment uit 'The Last of Us part 2', dat zich afspeelt in een postapocalyptisch Amerika.

Vrijdag werd 'The Last of Us part 2' op de wereld losgelaten, misschien wel het meest geanticipeerde videogame aller tijden. Dat grensverleggende meesterwerk op de markt krijgen, heeft bloed, zweet, tranen en veel dollars gekost.

Hebt u ooit gehuild terwijl u een videospelletje speelde? Als het antwoord nee is, hebt u waarschijnlijk geen Playstation met een kopie van het spel 'The Last of Us' in huis.

Dat klinkt wat vreemd voor een entertainmentvorm die we doorgaans meer met fijn escapisme associëren dan met een emotionele rollercoaster. Maar de in 2013 gelanceerde game was een trendbreuk zoals de gamingindustrie er nog nooit eerder één had gezien. Critici vielen over elkaar om het spel met laudatio's te overladen. Meer kunst dan entertainment, klonk het. De Citizen Kane van de videogames.

Schimmel

'The Last of Us' speelt zich af in een postapocalyptische wereld, waarin een kwaadaardige schimmel in een mum van tijd het gros van de mensheid heeft overgenomen. De weinige mensen die wisten te ontsnappen, leven in zwaarbewaakte quarantainezones. In die woestenij volg je als gamer de exploten van smokkelaar Joel, die het jonge meisje Ellie - die immuun lijkt voor de infectie - tot bij een verzetsgroep moet proberen te krijgen.

17 miljoen Verkochte exemplaren De eerste aflevering van 'The Last of Us' werd een bestseller voor ontwikkelaar Naughty Dog en verdeler Sony.

Een verhaal dat misschien niet bijster origineel overkomt. En toch is 'The Last of Us' anders. Waar het gemiddelde zombiegame louter gaat voor een dosis spanning en actie, bouwde Naughty Dog ook empathie, emotie en moraliteit in het verhaal. Als speler leef je mee met de personages, die het bordkartonnen niveau overstijgen. Het geweld dat je moet gebruiken is zo grafisch en ranzig dat je je nadien fysiek slecht voelt. De keuzes die je maakt doorheen het spel dagen je permanent uit te herbekijken wat goed en wat kwaad is.

'The Last of Us' heeft nul ambitie om je als speler met een goed gevoel je console op te laten bergen, en dat werkt wonderwel. Het spel werd een onwaarschijnlijke hit voor Naughty Dog. Het won niet enkel meer dan 200 prijzen, er werden ook 17 miljoen exemplaren verkocht, wat het een van de beste verkochte games ooit maakt die enkel voor Playstation een release kregen. Het verhaal viel zo in de smaak dat betaalzender HBO de game tot een serie omtovert.

Maniakaal

De lat voor opvolger 'Part 2' ligt dus bijzonder hoog. Dat besefte Naughty Dog al te goed. Terwijl het drie jaar aan het origineel heeft gewerkt, nam de productie van de sequel, die vrijdag op de markt kwam, zes jaar in beslag. Het spel is groter, duurt de helft van de tijd langer en is ambitieuzer. De ontwikkelingskosten zouden boven 100 miljoen dollar liggen.

'The Last of Us' heeft nul ambitie om je als speler met een goed gevoel te laten vertrekken.

Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De eerste reviews in de vakpers zijn vooral laaiend enthousiast. Maar hier en daar wordt de vraag gesteld of Naughty Dog zich wat heeft vergaloppeerd in zijn ambities. Niet alleen met de toon van het spel, dat volgens de reviews nog een stap verdergaat in morele ambiguïteit en aardedonkere zwartgalligheid. Ook het maniakale werk dat erin is gekropen, was de voorbije maanden voer voor discussie.

In een sector die notoir is om zijn zware werkdagen, steekt de werkcultuur van Naughty Dog erbovenuit. Perfectionisme te allen koste is het devies. In die mate dat in de vakpers de voorbije maanden verhalen opdoken van werknemers die aan de alarmbel trokken. 'Dat ritme kan je niet game na game volhouden, dat is niet duurzaam', getuigde een anonieme ontwikkelaar in maart bij de gamingsite Kotaku. 'Ik word ouder, ik kan geen nachten aan een stuk meer doorwerken.'

De studio heeft dus wat om over te reflecteren, nu 'The Last of Us part 2' eindelijk op de markt is. Maar gamers kunnen voorlopig ongegeneerd genieten van het bloed, zweet en de tranen die in dit nieuwe opus zijn gekropen.

De trailer van 'The Last of Us part 2'