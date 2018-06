Series doen Netflix verdubbelen op beurs

Het kleine broertje van de FAANG-aandelen, de populaire technologiebedrijven Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet (vroeger Google), geeft de rest van de club het nakijken. Tenminste, als we alleen naar de beurskoers kijken. Maar Netflix is ook het enige van de vijf aandelen dat kwartaal na kwartaal een pak meer uitgeeft dan er het bedrijf binnenkomt.

De streamingdienst Netflix is sinds kort 170 miljard dollar waard. Dat is meer dan Disney.

Volgens Goldman Sachs krijgt Netflix in 2022 eindelijk meer binnen dan dat het investeert . Een optimistische nota van woensdag hielp het bedrijf aan een koerswinst van 100 procent. De financieel analist van dienst gelooft dat de snelheid waartegen nieuwe abonnees toestromen de investeringen in de eigen videocontent in een steeds sneller tempo zal inhalen.

Het gros van de nieuwe abonnees zullen geen Amerikanen zijn. Netflix is enorm populair in eigen land, maar kan nog veel groeien in de rest van de wereld. Alleen in Syrië, Noord-Korea, China en het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim kan je geen Netflix streamen.