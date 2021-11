Sony brengt online Playstation-winkel ook naar België

Wie in de winkel geen PS5 meer vindt, kan het binnenkort online proberen.

De Japanse groep Sony lanceert haar online gamewinkel Playstation Direct in verschillende Europese landen. Ook België zit in de pijplijn.

De Europese uitrol blijkt uit een tweet van het Britse Playstation-account. Sony lanceert de online winkel in Duitsland en binnenkort ook in het VK, Frankrijk en de Beneluxlanden, staat in het bericht.

Playstation Direct biedt de mogelijkheid om de Playstation 5 (PS5) rechtstreeks bij Sony te kopen. Die spelconsole werd een jaar geleden uitgebracht, maar door de problemen in de productie van chips en in de logistieke keten is die nog altijd niet overal beschikbaar. Heel wat winkels die wel een voorraad hebben, rekenen hogere prijzen aan dan de officiële adviesprijs van Sony.

Wie hoopt om via de online winkel snel aan een exemplaar te geraken, dreigt wel teleurgesteld te worden. Ook Sony heeft onvoldoende voorraden om alle kandidaat-kopers te bedienen. Het bedrijf biedt wel een wachtlijst aan, zodat u meteen verwittigd wordt als er toestellen beschikbaar zijn.