Sony koopt twee miljoen muzieknummers

Elektronicagigant Sony versterkt zijn muziekdivisie met de overname van EMI Music Publishing. De Japanners hebben 2,3 miljard dollar over voor de controle over de catalogus met nummers van Queen, Kanye West, Pink en Pharrell Williams.

Sony had al een stevige voet tussen de deur bij EMI. Toen het Britse platenlabel, ooit een van de Big Five in de sector, in 2011 werd opgesplitst verwierf een consortium met Sony de controle over de muziekbibliotheek. Maar de Japanners moesten er de macht delen met investeringsfonds Mubadala uit Abu Dhabi.