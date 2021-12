'Spider-Man' brengt als eerste postcoronafilm meer dan miljard dollar op

'Spider-Man: No Way Home', met de Britse acteur Tom Holland in de hoofdrol, bracht 467,3 miljoen dollar op in Noord-Amerika en 587 miljoen internationaal. Dat komt neer op een opbrengst van meer dan 1 miljard dollar in de eerste twaalf dagen dat de film in de zalen is. Alleen 'Avengers: Endgame' rondde de kaap van het miljard sneller: al na vijf dagen.