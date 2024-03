Spotify keerde in 2023 voor het eerst 8,3 miljard euro uit aan muzikanten en platenlabels, een verdrievoudiging in zes jaar. Dat laat de Zweedse streamingdienst weten in zijn jaarlijkse Loud & Clear-rapport waarmee het - via zelfgekozen statistieken - klare wijn wil schenken over de economie achter muziekstreaming.