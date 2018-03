Spotify ziet groei vertragen

Die terugval heeft volgens het bedrijf vooral te maken met negatieve wisselkoerseffecten . Het rapporteert in euro, maar een groot deel van de inkomsten wordt gerealiseerd in andere munten zoals de dollar, die de voorbije maanden stevig terrein verloor tegenover de Europese munt. De valutaeffecten zouden dit jaar een hap uit de omzet nemen van 260 à 300 miljoen euro .

Verlies

Adblockers

Een gebruiker wordt door Spotify als ‘actief’ beschouwd als hij in een periode van een maand minstens één keer naar Spotify heeft geluisterd, en als hij het bedrijf ook financieel iets oplevert in de vorm van abonnementsgeld of reclamegeld. Dat laatste is geen onbelangrijk detail, want vorige week moest Spotify nog opbiechten dat het 2 miljoen gebruikers heeft die de advertenties op het platform wegfilteren met adblockers.