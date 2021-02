Stickermaker Panini overweegt verkoop

Panini werd in 1961 door vier broers opgericht in het Noord-Italiaanse Modena. De hoge vlucht voor de stickerfabrikant kwam er in 1970, toen Panini met een speciale editie kwam voor het WK voetbal in Mexico. Wereldwijd ruilen verzamelaars sindsdien verwoed plaatjes uit in de queeste naar een gevuld plakboek.