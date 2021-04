Streaming goed voor driekwart van Belgische muziekverkoop

De muziekverkoop was in het coronajaar 2020 goed voor een omzet van 78,26 miljoen euro, 0,1 procent minder dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Entertainment Association. Daarmee doorkruist de pandemie de opwaartse evolutie die de muziekomzet sinds 2015 kende, na jaren van neergang.

De daling is terug te brengen tot de fysieke dragers cd en vinyl. Die eerste is al jaren aan een langgerekte doodsstrijd bezig door de opmars van eerst digitale verkoop via platformen als iTunes en vervolgens de opkomst van streamingplatformen als Spotify. Maar de klap was vorig jaar extra fors, door de wekenlange sluiting van fysieke winkels.