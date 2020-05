Streamingdienst Disney komt in september naar België

Disney+, de streamingdienst van de gelijknamige Amerikaanse entertainmentreus, landt in september in ons land. Disney sprak eerder van de zomer.

Disney maakte de plannen voor een lancering in september bekend op Twitter. Ook in Portugal wordt de dienst dan beschikbaar. Een exacte datum is er nog niet, maar geïnteresseerden kunnen zich inschrijven om op de hoogte te blijven.

De Amerikaanse mediagroep lanceerde zijn streamingplatform al in de VS en in meerdere grotere landen. Het bedrijf zei vorige maand, zowat vijf maanden na de lancering, 50 miljoen betalende abonnees te tellen. Omdat de internationale uitrol volop bezig is, lijkt de doelstelling van 60 à 90 miljoen abonnees in heel 2020 binnen handbereik.