Streamingreuzen ontketenen ‘star wars' in Hollywood

Filmmaker J.J. Abrams, de man achter ‘Star Wars’, verkoopt zijn diensten voor 250 miljoen dollar aan WarnerMedia. De streamingoorlog in Hollywood wordt zo ook een strijd om talent.

De deal van Abrams (53), een van de succesvolste filmmakers van zijn generatie, hing al een tijdje in de lucht. WarnerMedia, een dochter van de telecomreus AT&T, wilde de schrijver-regisseur van blockbusters als ‘Armageddon’ en ‘Star Wars’ wat graag strikken voor zijn nieuwe streamingdienst die voor dit najaar in de steigers staat. De dienst zal onder meer het aanbod van de bekende betaalzender HBO omvatten.

In Hollywood circuleerde al een tijdje een ‘overnameprijs’ van 500 miljoen dollar voor Abrams en zijn productiebedrijf Bad Robot. Volgens het vakblad Hollywood Reporter zal hij het uiteindelijk met de helft minder doen voor een contract van vijf jaar, maar het blijft een bedrag dat in en de filmwereld en daarbuiten de wenkbrauwen doet fronsen.

De nieuwe streaming-platformen HBO Max > platform van WarnerMedia dat volgende lente van start zou moeten gaan. Omvat de hele catalogus van HBO, Warner Bros en diverse kabelzenders. Zou 16 of 17 dollar per maand kosten. Disney+ > platform van de mediareus Disney dat in november begint en 7 dollar per maand kost. Abonnees krijgen onder meer toegang tot alle klassiekers van Disney, Star Wars, Pixar en Marvel Movies. Apple TV+ > de streamingdienst van Apple die dit najaar, ook in België, online gaat voor 4,99 dollar per maand. De inhoud is nog niet bekend, maar het platform zal verschillende eigen series bevatten.

Abrams is niet het eerste toptalent dat het manna uit de hemel ziet vallen. De komst van nieuwe streamingdiensten - ook Disney en Apple lanceren binnenkort eigen platformen - leidt tot een stevige looninflatie bij de grote namen van Hollywood. WarnerMedia legde vorig jaar een goede 300 miljoen dollar op tafel voor Greg Berlanti, de producer van shows als ‘Riverdale’ en ‘The Flash’. Ook toppers als Ryan Murphy, Shonda Rhimes en Robert Kirkman werden voor tientallen miljoenen weggeplukt.

Getalenteerde filmmakers zijn de wapens waarmee Hollywood en Silicon Valley de slag om de tv-kijker van de 21ste eeuw voeren, en daar hebben ze best wel wat geld voor over. De eerste schoten in de oorlog werden jaren geleden gelost door Netflix, met de aanwerving van beroemde tv-presentatoren als David Letterman en Jerry Seinfeld.

Contentdirecteur Ted Sarandos, die voor Netflix een jaarbudget van 6 miljard dollar beheert, liet toen al geen misverstand bestaan over zijn bedoelingen. ‘We willen sneller HBO worden dan HBO ons kan worden’, zei hij. Een duidelijk signaal aan de creatieve toppers van Hollywood dat over geld gesproken kon worden, want dat hebben de techbedrijven uit Silicon Valley in overvloed. De lonen bij Netflix zouden gemiddeld 25 tot 50 procent hoger liggen dan bij de gevestigde mediabedrijven in Hollywood.

De toptransfers spelen zich af tegen een achtergrond van een consoliderende sector, waar oude en nieuwe spelers hun schaal vergroten om sterker te staan in de streamingoorlog. AT&T nam vorig jaar Time Warner over voor 85 miljard dollar, Disney betaalde 52 miljard dollar voor een groot deel van 21st Century Fox, en CBS en Viacom staan aan de vooravond van een fusie ter waarde van 30 miljard dollar. De onzekerheid over de toekomststrategie van die nieuwe reuzen helpt de gevestigde mediareuzen niet om hun talent aan boord te houden.

De talentenoorlog mag dan uitstekend nieuws zijn voor de bekendste namen in het filmwereldje, de mindere goden in Hollywood hebben er gemengde gevoelens bij. Voor zogenaamde niet-creatieve producers, die geen eigen materiaal schrijven, is het veel moeilijker geworden om goede contracten te onderhandelen. Vooral filmproducenten die geen ervaring hebben met televisie zouden zwarte sneeuw zien.

De inkomenskloof die je in de hele Verenigde Staten ziet, tekent zich nu ook af in de filmbusiness, waarschuwde Hollywood Reporter vorige maand. ‘Er is de 1 procent met schrijvers zoals Abrams, er is een krimpende subtop die nog stevige deals kan binnenhalen, en er is de rest.’

