Streamz breidt aanbod uit met HBO Max

Het Vlaamse streamingplatform Streamz geeft zijn abonnees vanaf volgende maand toegang tot series en films van HBO Max. Dat is het streamingplatform van de Amerikaanse betaalzender. Ook het aanbod van Vlaamse titels krijgt een upgrade.

Warner, de eigenaar van HBO, lanceerde zijn streamingplatform HBO Max eind mei vorig jaar in volle pandemie voor de Amerikaanse markt. Het platform biedt films en tv-reeksen van meerdere studio’s en productiehuizen aan. Bijna een jaar na de Amerikaanse lancering verschijnt een selectie van de HBO Max-titels bij Streamz. Verspreid over de komende maanden wordt 2.000 uur aan extra streamingcontent over de Vlaamse kijker uitgestrooid. Momenteel reikt Streamz zo’n 7.000 uur aan Vlaamse en buitenlandse series en films aan.

Het Vlaamse streamingplatform versterkt daarmee zowel zijn banden met de Amerikaanse televisiespeler als zijn positie op de concurrentiële streamingmarkt. HBO zat al met zijn toptitels op Streamz, een gevolg van de samenwerking met Telenet. Dat is samen met DPG Media eigenaar van het platform.

Op 10 mei worden de eerste HBO Max-titels aan het titelaanbod toegevoegd. Het gaat onder meer om de sciencefictionserie ‘Raised by Wolves’ van Ridley Scott en de film ‘Locked Down’ over een scheidend koppel dat door een lockdown verplicht wordt samen te blijven wonen. Later op het jaar komen reboots uit van ‘Sex and the City’, ‘Gossip Girl’ en een reünie van ‘The Fresh Prince of Bel-Air’.

De grote filmblockbusters die Warner dit najaar tegelijkertijd uitbrengt op HBO Max en in de Amerikaanse cinema’s - zoals ‘Dune’ en ‘The Matrix 4’ - zitten er niet bij. ‘Ik sluit niet uit dat dat in de toekomst kan veranderen. Alles gaat zo ontzettend snel. In streaming is een jaar een eeuwigheid’, zegt Streamz-directeur Peter Vindevogel.

Vlaamse zakenman

Vlaanderen is volgens Vindevogel een van de eerste regio’s in Europa waar het aanbod van HBO Max zo uitgebreid beschikbaar is. Voor Streamz is de versterkte samenwerking geen reden om de Vlaamse content te veronachtzamen. ‘Het blijft onze ambitie om Vlaamse en internationale content te combineren’, aldus Vindevogel. Het streamingplatform lanceert de komende maanden zeven nieuwe Vlaamse titels. Na ‘Glad ijs’ van regisseur Raf Reyntjens (‘Déjà Vu’) in juni, over de ontvoering van een Vlaamse zakenman, volgen later dit jaar ‘F*** you very much’, een productie van Caviar, en ‘Storm Lara’ met Ella Leyers in de hoofdrol. Streamz, dat in september vorig jaar werd gelanceerd, zal dit jaar 25 tot 30 Vlaamse titels in zijn aanbod hebben opgenomen, ‘een bewijs dat het ons menens is met onze ambitie om de lokale sector ondersteunen’, zegt Vindevogel.