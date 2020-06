Studio 100-baas trekt aan alarmbel

Dat heeft Bourlon gezegd in een interview op vlaamsparlement.tv. 'Onze groep had een prognose van 200 miljoen euro omzet dit jaar. Die valt gegarandeerd terug tot ongeveer 130 miljoen euro.'

De CEO van het entertainmentbedrijf Studio 100 trekt duidelijk aan de alarmbel. 'Wij kunnen zo'n verlies aan, maar als ons pop-uptheater in Puurs niet opengaat in augustus, zullen we drastische herstructureringen moeten doorvoeren.'