Studio 100 dagvaardt Greenpeace

Studio 100, het entertainmentbedrijf van Gert Verhulst en Hans Bourlon, dagvaardt de milieuorganisatie Greenpeace in de zaak van de rokende Maya de Bij. ‘De imagoschade is te groot.’

De heisa ontstond vorige week nadat Greenpeace een campagne had gelanceerd om Studio 100 ertoe aan te zetten te stoppen met zijn ongezonde charcuterie voor kinderen. In een filmpje werden zogezegd sigaretten van Maya de Bij gepromoot. De milieuorganisatie maande het entertainmentbedrijf aan de charcuterie te vervangen door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees afkomstig van lokale en ecologische landbouw.

Bourlon en Verhulst waren not amused. ‘De vergelijking tussen roken en vlees eten vind ik totaal buiten proportie. Roken is verslavend en kankerverwekkend, dat heb ik nog niet gelezen over vlees eten’, reageerde co-CEO Hans Bourlon. Hij had het over een ‘slag onder de gordel’, vooral omdat beide partijen ook samenwerken in Spanje voor het behoud van bijen. Aanvankelijk was er geen sprake van juridische acties. Maar die komen er nu toch.

Complete verrassing

De actie van Greenpeace kwam voor Studio 100 als een complete verrassing. Studio 100 stond al maanden in contact met de milieuorganisatie, onder meer over de uitbreiding van het aanbod met vegetarische producten. ‘Groot was onze verrassing dat Greenpeace met een agressieve campagne Maya de Bij met tabak en roken associeert. Het spreekt voor zich dat we niet kunnen tolereren dat onze figuren misbruikt worden of in verband worden gebracht met tabaksproducten’, zegt Jan Pieter Boodts, de pr-manager van Studio 100.

Voor Maya de Bij in het bijzonder is Studio 100 verplicht het legaat te respecteren van de oorspronkelijke schrijver Waldemar Bonsels. Dat werd ondergebracht in een Duitse stichting die leesbevordering in scholen promoot. ‘Het legaat legt ethische waarden en normen op, waaronder een verbod op elke link met tabak. Evident dus dat alle beelden waarop Maya de Bij aanzet tot roken volstrekt onaanvaardbaar zijn’, benadrukt Boodts.

Controle kwijt

Na de lancering van de campagne heeft Studio 100 meermaals aan Greenpeace gevraagd excuses aan te bieden en alle beelden van de tot roken aanzettende Maya de Bij te verwijderen. Daarop heeft Studio 100 zelf maximaal geprobeerd om het filmpje en de beelden te verwijderen. ‘Ondertussen zijn de beelden wijdverspreid geraakt op het internet en hebben we alle controle verloren, met de mogelijke negatieve gevolgen van dien.’