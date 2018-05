Studio 100 eist excuses van Greenpeace

'Maya stelt voor: de enige echte Maya De Bij-sigaretten! Voortaan kunnen kinderen ook van echte sigaretten genieten. Handig, in kleine pakjes voor de kleine kinderhandjes. Met de beste tabak en een heerlijk zachte honingsmaak', zo luidt de voice-over in het filmpje dat Greenpeace woensdag naar buiten bracht.

Natuurlijk promoot Maya geen sigaretten. Maar Maya promoot wel charcuterie voor kinderen, die slecht is voor de gezondheid

De milieuactivisten willen met de campagne de aandacht vragen voor de charcuterie die het animatiefiguurtje van Studio 100 promoot . 'Natuurlijk promoot Maya geen sigaretten. Maar Maya promoot wel charcuterie voor kinderen, die slecht is voor de gezondheid', klinkt het bij Greenpeace. 'Charcuterie verhoogt het sterfterisico en het risico op ziektes zoals darmkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2.'

Vegetarisch

Greenpeace wil dat Studio 100 de charcuterie vervangt door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees dat afkomstig is uit lokale en ecologische landbouw.

Bij Studio 100 reageren ze ontstemd op de reclamespot. 'De vergelijking tussen roken en vlees eten vind ik heel bijzonder, en op zijn minst totaal buiten proportie. Roken is verslavend en kankerverwekkend, dat heb ik nog niet gelezen over vlees eten', aldus CEO Hans Bourlon.

De CEO vindt de actie onder de gordel, vooral omdat beide partijen ook samenwerken. 'In Spanje zetten we, samen met Greenpeace, Maya De Bij net in voor een campagne om bijen te beschermen', zegt Bourlon. Het bedrijf onderneemt voorlopig geen gerechtelijke acties, maar eist wel excuses.