Studio 100 neemt stripfigurenpark Comics Station Antwerp over

Comics Station Antwerp, het themapark rond stripfiguren in het station Antwerpen-Centraal, heeft in de Plopsa Group een overnemer gevonden.

Het bedrijf wil naar eigen zeggen de komende jaren 5 miljoen euro in het belevingspark investeren. Comics Station is momenteel gesloten en zal pas tegen de paasvakantie opnieuw de deuren openen en dat onder een nieuwe, nog bekend te maken naam.

De huidige aandeelhouders van Comics Station - PMV, Vermec en Standaard Uitgeverij - waren al langer op zoek naar een nieuwe partner of overnemer omdat het park verlieslatend was. Uiteindelijk werd voor een volledige verkoop gekozen.

Plopsa maakt zich sterk dat het alsnog tot een succesformule kan komen. 'We zijn niet over één nacht ijs gegaan', zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. 'De voorbije weken en maanden hebben we de tijd genomen om met alle betrokkenen te praten en een evaluatie te maken. We denken met onze ervaring te kunnen werken aan een efficiëntere kostenstructuur en de bezoekersaantallen te verhogen.'